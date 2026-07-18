Sosyal medyada gündem olan görüntü: Sapanca Gölü'ndeki pamuksu yapının nedeni ortaya çıktı

17 FARKLI NOKTADAN NUMUNE ALINDI, OLUŞUM ALG TÜRÜ ÇIKTI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde göldeki oluşumla ilgili ekiplerimiz harekete geçti. Aynı gün alınan numuneler laboratuvara gönderildi ve yapılan analizler neticesinde mevsimsel sıcakların artmasıyla beraber geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne bağlı bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığıyla ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını engellemek için çalışmalar başlatıyoruz. Her sene oluşan bu alg oluşumunun su kalitesini etkilemediğini, Sapanca Gölü'nün 17 farklı bölgesinden aldığımız numuneyi anlık olarak inceledik ve herhangi bir olumsuzluk rastlanmadı" dedi.