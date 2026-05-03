Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatlık mesleğinin etik değerlerini korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla dijital dünyada sıkı bir denetim sürecine hazırlanıyor. TBB bünyesinde hayata geçirilecek olan “Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi”, özellikle yüksek takipçili ve kamuoyunda tanınan avukatların sosyal medya faaliyetlerini mercek altına alacak.

5 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULUYOR

Tükriye Gazetesi'nde yer alan habere göre; beş kişilik uzman bir kadrodan oluşacak bu merkez; yazılı, görsel, işitsel ve dijital tüm mecraları tarayacak. Yapılan incelemeler sonucunda reklam yasağını ihlal ettiği tespit edilen avukatlar, disiplin işlemleri için ilgili yerel barolara raporlanacak. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin bu çalışmaların bu yıl içerisinde uygulamaya konulması hedefleniyor.

Denetimlerin yanı sıra TBB, yerel barolarla iş birliği yaparak avukatlar için kapsamlı bir "sosyal medya kullanım rehberi" oluşturacak. Bu rehberle birlikte:

Paylaşımların sadece "bilgilendirme" amacı mı taşıdığı yoksa gizli bir "reklam" mı olduğu net kriterlere bağlanacak. Müvekkil mahremiyetini ihlal eden veya meslek etiğiyle bağdaşmayan içeriklerin önüne geçilecek. Mesleki itibarı zedeleyebilecek davranış ve açıklamalara karşı denetim mekanizması daha sert işletilecek.

DİJİTAL ÇAĞA UYGUN GÜNCELLEME

Mevcut yönetmeliklere göre avukatların, internet ortamında bedelli ya da bedelsiz olarak kendilerini ön plana çıkaracak her türlü faaliyeti zaten yasaklanmış durumda. Ancak dijital dönüşümün getirdiği yeni dinamikler, daha güncel ve caydırıcı düzenlemeleri zorunlu kılıyor. Yeni dönemde, avukatların çevrimiçi platformlardaki her türlü açıklaması mesleki vakar ve itibar süzgecinden geçecek.