Sosyal medyada “Erkan Abi” adıyla paylaşımlar yapan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Erkan Toy, uçak içinde sigara içtiği anları sosyal medya hesabından yayımladı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, ilgili havayolu şirketi harekete geçti.

Toy’un, AJet’e ait bir uçuş sırasında kabin içerisinde sigara yaktığı ve bu anları kayda alarak paylaştığı belirtildi. Sivil havacılık kuralları gereği uçak içinde tütün mamulleri kullanımı kesin olarak yasak.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından AJet, söz konusu yolcuyu kara listeye alarak uçuşlarına kabul etmeme kararı verdi.

Sivil havacılık mevzuatına göre, uçak içinde sigara veya benzeri ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 TL idari para cezası uygulanıyor.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.