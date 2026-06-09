Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim

Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim

Sahada başarılarıyla ses getiren Türk futbolcular sosyal medyada da popüleritelerini katlıyor. Instagram takipçisi en yüksek Türk futbolcular sıralamasında zirvedeki oyuncu şaşırtmazken ilk 5'te sürpriz bir isim öne çıktı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 1

15. Orkun Kökçü | 1.2 milyon

1 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 2

14. Cenk Tosun | 1.2 milyon

2 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 3

13. İrfan Can Kahveci | 1.4 milyon

3 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 4

12. Altay Bayındır | 1.5 milyon

4 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 5

11. Uğurcan Çakır | 1.6 milyon

5 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 6

10. Abdülkerim Bardakcı | 1.7 milyon

6 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 7

9. Yunus Akgün | 2.1 milyon

7 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 8

8. Ferdi Kadıoğlu | 2.4 milyon

8 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 9

7. Merih Demiral | 2.6 milyon

9 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 10

6. Kerem Aktürkoğlu | 2.7 milyon

10 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 11

5. Barış Alper Yılmaz | 3.1 milyon

11 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 12

4. Emre Mor | 3.5 milyon

12 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 13

3. Kenan Yıldız | 4.5 milyon

13 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 14

2. Hakan Çalhanoğlu | 6 milyon

14 15
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim - Resim: 15

1. Arda Güler | 17.6 milyon

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