15. Orkun Kökçü | 1.2 milyon
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk futbolcular: İlk 5'te sürpriz isim
Sahada başarılarıyla ses getiren Türk futbolcular sosyal medyada da popüleritelerini katlıyor. Instagram takipçisi en yüksek Türk futbolcular sıralamasında zirvedeki oyuncu şaşırtmazken ilk 5'te sürpriz bir isim öne çıktı.Furkan Çelik
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14. Cenk Tosun | 1.2 milyon
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13. İrfan Can Kahveci | 1.4 milyon
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12. Altay Bayındır | 1.5 milyon
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11. Uğurcan Çakır | 1.6 milyon
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10. Abdülkerim Bardakcı | 1.7 milyon
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9. Yunus Akgün | 2.1 milyon
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8. Ferdi Kadıoğlu | 2.4 milyon
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7. Merih Demiral | 2.6 milyon
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6. Kerem Aktürkoğlu | 2.7 milyon
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5. Barış Alper Yılmaz | 3.1 milyon
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4. Emre Mor | 3.5 milyon
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3. Kenan Yıldız | 4.5 milyon
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2. Hakan Çalhanoğlu | 6 milyon
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1. Arda Güler | 17.6 milyon
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