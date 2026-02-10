Beğeniyle başlayan kabus: Çeteler çocukları nasıl avlıyor?

MAFYATİK DİZİ, FİLM VE RAP ŞARKI…

Süer, çetelerin propaganda aşamasında ilk başta lüks hayatı özendirici paylaşımlar yaptığını, bu yönde lüks villalarda ve araçlarla çektirilen fotoğrafları kullanarak mesaj verdiklerini kaydetti. Süer ayrıca çetelerin yine kendileriyle özdeşleştirdikleri "kartal", "gülen yüz" gibi işaretleri kullandıklarını da belirtti.

Kendilerini güçlü göstermek için farklı fonksiyona sahip silahlarla çektirilen fotoğrafların paylaşıldığına dikkat çeken Süer, "mafyatik dizi, film karakterleri ve yeni nesil rap müziklerle de suç örgütleri bağdaştırılarak ve birleştirilerek yine özendirici paylaşımlarda bulunuyorlar. Bazı rap şarkıları görünürde herhangi bir şarkı ancak bunu bilen çocuklar için ya da bilinçaltı için bol bol mesaj veren paylaşımlar yapılıyor bu sayede" değerlendirmesini yaptı.