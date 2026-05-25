Sosyal medyada bu pozu verenler yandı: Zafer işareti hayatınızı karartabilir

Karanlık Webde "Yüz ve Avuç İçi" Ticareti Deşifre Oldu

Tehlike sadece parmak iziyle de sınırlı değil. Sosyal medyada son dönemde mantar gibi türeyen yapay zeka tabanlı "ücretsiz avuç içi falı", "yüz analizi" veya "güzellik testleri" gibi eğlence uygulamalarının arkasında devasa bir veri avcılığı şebekesinin olduğu ortaya çıktı.

Şanghay’da adliyeye yansıyan karanlık bir dosyada, bir yazılımcının geliştirdiği güzellik testi uygulaması vasıtasıyla 1.700’den fazla kullanıcının yüz biyometrik verisini yasa dışı olarak depoladığı ve bu arşivi karanlık web (dark web) platformlarında üçüncü şahıslara sattığı saptandı. Ele geçirilen bu yüz ve ses verileri, yapay zeka tabanlı "deepfake" (yüz değiştirme) ve ses kopyalama yazılımlarıyla işlenerek mağdurların ailelerini dolandırmak için kullanılıyor.