Sosyal medyada paylaşılan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, yapay zeka algoritmalarıyla pikselleri netleştirilerek siber dolandırıcıların elinde akıllı kilitleri açan birer anahtara dönüşüyor. Çin'de yaşanan ve milyon liralık soygunlarla sonuçlanan somut adli vakalar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Sosyal medyada bu pozu verenler yandı: Zafer işareti hayatınızı karartabilir
Dijital dünyada biyometrik veri güvenliği alarm veriyor. Çin’de katıldığı televizyon programında canlı deney yapan finans uzmanı Li Chang, akıllı telefonların gelişmiş mercekleri sayesinde 1,5 metre mesafeden çekilen selfielerden parmak izlerinin yüzde 100 oranında kopyalanabildiğini kanıtladı.Derleyen: Züleyha Öncü
Gelişen teknoloji ve yapay zeka araçları hayatı kolaylaştırırken, siber suçlular için de akılalmaz kapılar aralıyor. Çin'de geçtiğimiz ay bir televizyon kanalında yayınlanan iş yeri realite programında finans uzmanı Li Chang tarafından yapılan teknik sunum, dünya genelinde milyonlarca sosyal medya kullanıcısında şok etkisi yarattı. Popüler bir ismin selfie fotoğrafı üzerinden yapılan canlı test, biyometrik verilerimizin dijital ortamda ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu somut bir şekilde ispatladı.
1,5 Metreden Yüzde 100 Kopyalama Sağlanıyor
Uzman Li Chang’ın açıklamalarına göre, fotoğrafta parmak uçlarının doğrudan objektife dönük olması durumunda siber suçlular için mesafe neredeyse anlamsızlaşıyor:
1,5 Metre Mesafe: Bu mesafeden çekilen yüksek çözünürlüklü portrelerde parmak izi hatları yüzde 100 oranında eksiksiz kopyalanabiliyor.
1,5 - 3 Metre Mesafe: Mesafe uzaklaşsa bile gelişmiş görüntü işleme yazılımları ve yapay zeka araçları yardımıyla el ayrıntılarının yüzde 50’si özel algoritmalarla geri döndürülüp netleştirilebiliyor
Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre Kriptografi Profesörü Jing Jiwu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni nesil akıllı cihazların yaygınlaşması ve siber suçluların aynı kişiye ait farklı açılardan çekilmiş çok sayıda ilişkili fotoğrafı yapay zekayla birleştirmesi durumunda riskin katlanarak arttığını doğruladı.
Kalıbını Çıkarıp Evini Soydu: 3.9 Milyon TL’lik Vurgun!
Bu siber güvenlik açığının teorik bir varsayımdan ibaret olmadığı, peş peşe yargıya yansıyan şok edici adli vakalarla kanıtlandı.
Geçtiğimiz yıl Çin’in Hangzhou kentinde bir vatandaşın internete yüklediği net el fotoğrafını indiren dolandırıcılar, ürettikleri yapay parmak iziyle mağdurun evindeki akıllı kilidi açmaya çalıştı ve soygun şans eseri son anda engellendi.
Xinyang Daily gazetesinin aktardığı bir başka dehşet verici vakada ise bir şirket çalışanı, personelin devam takip sistemini manipüle ederek mesai arkadaşının parmak izi datasını kopyaladı. Bu veriyle sahte silikon parmak izi kalıbı imal eden şahıs, arkadaşının evine girerek tam 580 bin yuan (yaklaşık 3 milyon 901 bin 410 TL) değerinde hırsızlık gerçekleştirdi.
Karanlık Webde "Yüz ve Avuç İçi" Ticareti Deşifre Oldu
Tehlike sadece parmak iziyle de sınırlı değil. Sosyal medyada son dönemde mantar gibi türeyen yapay zeka tabanlı "ücretsiz avuç içi falı", "yüz analizi" veya "güzellik testleri" gibi eğlence uygulamalarının arkasında devasa bir veri avcılığı şebekesinin olduğu ortaya çıktı.
Şanghay’da adliyeye yansıyan karanlık bir dosyada, bir yazılımcının geliştirdiği güzellik testi uygulaması vasıtasıyla 1.700’den fazla kullanıcının yüz biyometrik verisini yasa dışı olarak depoladığı ve bu arşivi karanlık web (dark web) platformlarında üçüncü şahıslara sattığı saptandı. Ele geçirilen bu yüz ve ses verileri, yapay zeka tabanlı "deepfake" (yüz değiştirme) ve ses kopyalama yazılımlarıyla işlenerek mağdurların ailelerini dolandırmak için kullanılıyor.
Yapay Zekayla Biyometrik Veri Hırsızlığı Modeli:
Sosyal Medya Paylaşımı : Yüksek çözünürlüklü zafer işareti / selfie
Siber Korsan Hamlesi: Yapay zeka piksel netleştirme ve görüntü işleme
Kopyalama sınırı: 1,5 metreden %100, 3 metreden %50 başarı oranı
Tehlikeli sonuç: Sahte silikon parmak izi / Akıllı kilit ve banka ihlali
Peki Kendimizi Nasıl Koruyacağız?
Qianxin Endüstri Güvenliği Araştırma Merkezi Direktörü Pei Zhiyong, siber suçların varlığına dikkat çekerken panik yapılmaması gerektiğini, ancak temel dijital hijyen kurallarına uyulmasının şart olduğunu belirtti. Uzmanlar şu hayati korunma yöntemlerini sıralıyor:
1)Görselleri Filtreleyin:
Sosyal medyada el veya yüzün çok yakından göründüğü fotoğrafları paylaşmadan önce el bölgelerini bulandırın (blur) ya da pikselleştirerek bozun.
2)Yabancı Cihazlara Dikkat:
Güvenliğinden emin olunmayan hiçbir yabancı veya ortak cihaza parmak izi doğrulaması kaydetmeyin.
3)Görüntülü Aramalarda "Doğrulama" Yapın:
Şüpheli bir görüntülü aramada deepfake dolandırıcılığından korunmak için aramayı kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından arayın ya da sadece gerçek kişinin bilebileceği özel bir soru yöneltin.