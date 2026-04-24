Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital mecralar üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetleri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sosyal medya grupları kurarak kadınların fuhşa sürüklenmesine aracılık ettikleri tespit edildi.

OTEL VE APARTLARI "FUHUŞ EVİ"NE ÇEVİRMİŞLER

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin mağdur kadınları otel, pansiyon, apart ve özel ikametlerde fuhuş yapmaya zorladıkları veya bu eylemleri kolaylaştırdıkları belirlendi. Şebekenin, müşteri bulmak amacıyla sosyal medya üzerinden görüntü, yazı ve sesli içerikler paylaşarak propaganda yaptığı da delillendirildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihazların, şebekenin iletişim trafiğini ve faaliyet ağını deşifre etmek üzere siber suçlar birimi tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şahısların "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Emniyet yetkilileri, dijital platformlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.