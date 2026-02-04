Türkiye’nin en kapsamlı performans incelemesiyle markaların sosyal medya faaliyetlerini değerlendiren SocialBrands, 1-31 Ocak dönemine ait verileri inceleyerek hangi markanın kaçıncı sırada yer aldığını duyurdu. SocialBrands ile sosyal medya performansınızı hem tüm markalar içerisinde hem de sektör ve alt sektörlerdeki özel sıralama seçenekleriyle aylık olarak detaylı takip edebilirsiniz.

MARKALAR SOSYAL MEDYA PERFORMANSLARINI ÖLÇÜMLEMEK İÇİN SOCİALBRANDS’TEN YARARLANIYOR

SocialBrands ocak ayı sonuçları için değerlendirme esnasında binlerce sosyal medya hesabı ve milyonlarca içerik mercek altına alındı. 1-31 Ocak döneminde markaların Facebook, X ve Instagram kanallarındaki takipçi sayıları, büyümeleri, paylaştıkları iletiler ve elde ettikleri etkileşimler gibi birçok farklı veri SocialBrands algoritması tarafından incelenerek en başarılı markalar belirlendi.

İLK ÜÇTE YER ALAN MARKALAR: NETFLİX, ASELSAN VE MKE

Netflix, markaların Facebook, X ve Instagram mecralarında elde ettikleri performans puanlarının ortalamasıyla hazırlanan SocialBrands Şubat Ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Ay boyunca sergilediği güçlü ve istikrarlı sosyal medya performansını, Masumiyet Müzesi odağında gerçekleştirdiği dikkat çekici iletişimle destekleyen marka, tüm mecralarda yüksek etkileşim elde etti.

Aselsan, savunma sanayisindeki teknolojik yetkinliğini yansıtan düzenli paylaşımları ve istikrarlı büyümesiyle listenin ikinci sırasında konumlandı. Ay içinde öne çıkan “Güdüm – Koşul fark etmez, hedef şaşmaz” mesajlı içeriği, markanın genel performansını destekleyen dikkat çekici örnekler arasında yer aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi ise ay boyunca sürdürdüğü düzenli iletişim, etkileşim oranları ve takipçi büyümesiyle Top100 listesinin üçüncü sırasında yer aldı. Millî savunma vurgusu taşıyan ve askerlerin görev anlarını yansıtan paylaşımları, markanın güçlü sosyal medya performansını pekiştirdi.