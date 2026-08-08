Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal medyada çok konuşulan Adıyamanlı Doğan ailesi ile ilgili açıklama yaptı. Göktaş, "Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinde 34 yılı geride bırakıp tüp bebek tedavisiyle ikiz kızlarını kucağına alan ve gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Doğan ailesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Göktaş, "aile danışmanlığı" sürecinin başlatıldığını söyledi. Bakan Göktaş, çocukların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptıklarını belirtti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

Aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül'ün sevinçleri, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi görmüştü.