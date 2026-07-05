Hiç telefonunuzu elinize alıp sadece, "iki dakika bakacağım" diye sosyal medyaya girdiğiniz, ama on beş dakika sonra kendinizi tuhaf bir huzursuzluk içinde bulduğunuz oldu mu?

Bir bakıyorsunuz biri terfi almış. Bir başkası dünyanın öbür ucunda tatilde. Bir arkadaşınız yeni evine taşınmış. Bir diğeri spor yapıyor, sağlıklı besleniyor, harika görünüyor. Eski okul arkadaşınız sevgilisiyle çok mutlu pozlar paylaşmış. Sonra ister istemez gözünüz kendi hayatınıza kayıyor.

"Ben ne yapıyorum?"

İşte tam da bu soru, çoğu zaman yetersizlik hissinin başladığı yer oluyor. İşin ilginç yanı, sosyal medya bize doğrudan, "Yetersizsin." demiyor. Bunu çok daha ince bir şekilde yapıyor. Başkalarının hayatının özenle seçilmiş kesitlerini önümüze koyuyor ve zihnimiz farkında olmadan bunları kendi günlük hayatımızla kıyaslamaya başlıyor. Oysa kıyasladığımız şeyler eşit değil.

Biz kendi hayatımızın tamamını biliyoruz. Yorulduğumuz günleri, başarısızlıklarımızı, tartışmalarımızı, kaygılarımızı, dağınık evimizi, uykusuz gecelerimizi... Karşımızdaki kişinin ise yalnızca paylaşmayı tercih ettiği birkaç dakikayı görüyoruz.

Psikolojide buna, "sosyal karşılaştırma" denir. İnsan, kendini anlamlandırabilmek için başkalarıyla kıyaslama eğilimindedir. Bu aslında oldukça doğal bir mekanizmadır. Ancak sosyal medya bu mekanizmayı hiç olmadığı kadar yoğun çalıştırıyor. Çünkü eskiden kendimizi birkaç komşuyla, birkaç iş arkadaşıyla karşılaştırırken bugün yüzlerce, hatta binlerce insanın hayatına aynı gün içinde tanıklık ediyoruz.

Üstelik algoritmalar da en dikkat çekici içerikleri önümüze getiriyor. Daha mutlu görünen insanlar, daha güzel evler, daha fit bedenler, daha romantik ilişkiler, daha büyük başarılar... Bir süre sonra zihnimiz bunları hayatın ortalaması sanmaya başlıyor. Hal böyle olunca kendi sıradan günümüz bize yetersiz geliyor.

Oysa kimsenin hayatı sürekli mutlu, sürekli başarılı ya da sürekli kusursuz değil. Hepimiz zaman zaman kaygılanıyor, hata yapıyor, yoruluyor ve yönümüzü kaybediyoruz. Fakat bunlar pek paylaşılmadığı için görünmez hâle geliyor.

Bazen danışanlarım bana, "Herkes hayatını yoluna koymuş gibi görünüyor, bir tek ben geride kalmışım." diyor. Çoğu zaman bunun bir gerçeklikten çok, maruz kaldıkları görüntülerin oluşturduğu bir algı olduğunu birlikte fark ediyoruz. Asıl sorun sosyal medyada vakit geçirmek değil. Sorun, gördüklerimizi sorgulamadan gerçek hayatın tamamıymış gibi kabul etmek.

Bu yüzden zaman zaman kendimize şu soruyu sormakta fayda var: Şu an kendimi gerçekten biriyle mi kıyaslıyorum, yoksa onun seçip gösterdiği birkaç kareyle mi? Bu sorunun cevabı önemli. Çünkü insanın öz değeri, başkasının vitriniyle ölçülemez.

Belki de zaman zaman telefona değil, kendi hayatımıza bakmaya ihtiyacımız var. Eksiklerimize değil, bugüne kadar yürüdüğümüz yola... Çünkü çoğu zaman gözümüz başkalarının hayatına çevrildiğinde, kendi gelişimimizi görmeyi unutuyoruz.

Ve her zamanki gibi, mesele insandır.