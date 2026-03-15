Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu, sosyal medya üzerinden açık artırma yöntemiyle satış yapan kişileri takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, 6 ay içinde yaklaşık 500 milyon lira değerinde ürünün vergisiz şekilde satıldığı ortaya çıkarıldı.

MÜFETTİŞLER MÜŞTERİ GİBİ KATILDI

Vergi müfettişleri, satış yöntemini incelemek için mezatlara müşteri gibi katıldı.

Sosyal medya kanallarında yapılan açık artırmalarda binlerce ürünün el değiştirdiği, ödeme trafiğinin ise farklı hesaplar üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

Takip sonucunda 50’den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi.

HESAPLAR VE IBAN’LAR SIK DEĞİŞTİRİLDİ

Denetimlerde satıcıların takibi zorlaştırmak için sürekli IBAN ve hesap bilgisi değiştirdiği tespit edildi.

Ödemelerin açıklama bölümüne ticari işlem çağrıştıran ifadeler yazılmaması yönünde müşterilere uyarılar yapıldığı da belirlendi.

YASAKLI VE TAKLİT ÜRÜNLER DE SATILDI

Mezatlarda güvercin gibi canlı hayvanlar, taklit ürünler, outdoor ekipmanları, tespihler, çakmaklar ve bıçakların satışa sunulduğu görüldü.

Bazı bıçakların fiyatının 200 bin liraya kadar çıktığı, ayrıca ticareti yasak olan malzemelerin de satışa konu edildiği saptandı.

KAYIT DIŞI EKONOMİYE KARŞI UYARI

Mehmet Şimşek, sosyal medyanın kayıt dışı ticaret için kullanılmasının hem vergi kaybına hem de tüketici mağduriyetine yol açtığını belirterek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.