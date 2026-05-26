Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Çağatay Ulusoy, bu kez performansından ziyade setten sızan görüntüleriyle konuşuluyor. Necip Memili ile birlikte yer aldığı karelerde, Ulusoy’un önceki fit görünümünden farklı bir imaj sergilediği görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar sonrası oyuncunun değişimi en çok konuşulan konular arasına girdi. Yeni dizisinin final sürecine yaklaşırken gündemde kalmaya devam eden Ulusoy, bu kez rolünden çok görüntüsüyle dikkat çekti.

Paylaşılan kareler sonrası bazı kullanıcılar fotoğrafların üzerinde oynama olabileceğini iddia ederken, görsellerin gerçekliği netlik kazanmadı. Buna rağmen Ulusoy’un eski görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşımlar sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim oyuncunun değişimini eleştirirken, birçok hayranı ise destek mesajlarıyla karşılık verdi. “Kilo üzerinden yorum yapılmamalı” diyen kullanıcılar öne çıkarken, Ulusoy’un doğal halinin de başarılı kariyerini etkilemediği vurgulandı.

Öte yandan dizinin final bölümü merakla beklenirken, hikâyenin nasıl sonuçlanacağına dair çeşitli iddialar sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Yapım ekibinden ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.