İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformlarında yayılan ve kamuoyunda tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde, “Sosyal Mühendis Akademi” başlığıyla paylaşılan videoların eğlence adı altında kadınları aşağılayan ve taciz içerikli davranışları olağan göstermeye çalışan unsurlar içerdiği belirlendi.

Açıklamada, söz konusu içeriklerin kadınları küçük düşüren ve müstehcen nitelik taşıyan davranışlar içerdiği, bunun da toplumun genel ahlakını zedeleyebilecek boyutta olduğu vurgulandı. Ayrıca bu paylaşımların geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik olumsuz ve saldırgan tutumların normalleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamalarıyla Y.H. ve U.U. İstanbul’da, videoyu kendi hesabından paylaşarak yayılmasına katkı sağladığı belirtilen ve “Testo Taylan” olarak tanınan T.Ö.D. ise Kocaeli’nde gözaltına alındı. İstanbul’daki adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlerle ilgili sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal huzuru zedeleyen içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.