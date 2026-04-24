İstanbul merkezli yürütülen ve birçok ünlü ismin adının geçtiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mika Can Raun, geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fenomen hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçlamasının yanı sıra "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından da işlem yapılmıştı.

YENİ İDDİANAME: 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tahliye kararı öncesinde, Nisan 2026’da Raun hakkında yeni bir hukuki gelişme daha yaşanmıştı. Hazırlanan ek iddianame ile fenomenin geçmiş paylaşımları mercek altına alınmış; "Cinsiyet farklılığı üzerinden aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenilmişti.

SOSYAL MEDYADAN İLK MESAJ: YENİ BAŞLANGIÇLARA NİYET EDİYORUM

Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Mika Can Raun, zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir 'merhaba' demek ve iyi olduğumu söylemek istedim. Çok şükür evimdeyim, ailemleyim. Uzun bir süre buralarda değildim, hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, düşündüm ve şu an çok iyiyim. Şimdi yanınızdayım, yeni başlangıçlara niyet ediyorum."

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Tahliye edilmesine rağmen Mika Can Raun hakkındaki yargılama süreci sona ermedi. Fenomenin, önümüzdeki günlerde hem uyuşturucu soruşturması hem de "aşağılama" suçlamasıyla açılan davalar kapsamında hakim karşısına çıkması bekleniyor.