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Brezilya basınının köklü yayın organlarından G1'in aktardığı bilgilere göre, bahse konu olan elim hadise 7 Temmuz Salı günü yaşandı. Hayatını kaybeden genç kadının amcası, yeğeninin kaldığı dairenin balkonundan aşağı yuvarlandığını dile getirdi.

Dubai'deki adli ve emniyet birimlerinin olaya yönelik başlattığı incelemeler devam ederken, acılı anne Darla Bilhar'ın resmi prosedürleri yürütmek ve evladının naaşını Brezilya'ya nakletmek amacıyla Dubai'ye ulaştığı bildirildi.

Sürece dair açıklama yapan Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi Büyükelçiliği vasıtasıyla gelişmeleri yakından izlediklerini ve cenaze işlemlerinde aileye her türlü diplomatik yardımı sunduklarını duyurdu. Sosyal medyada 20 binin üzerinde kitleye hitap eden Kauana'nın annesi Darla, 9 Temmuz Perşembe günü Instagram hesabı üzerinden Portekizce bir video mesaj yayınladı. Yaşadığı derin acıyı tarif ederken "hayatının en kötü dönemini" geçirdiğini vurgulayan anne, vefatın ardından sosyal medyada türeyen asılsız iddialara, çirkin ifadelere ve karalama kampanyalarına karşı kızının hakkını korumak için kamoyuna seslendiğini belirtti.

Talihsiz fenomenin son dijital izi olan 25 Haziran tarihli gönderisinde ise daha evvel dolandırıldığı British Shorthair cinsi kediye kavuşmanın mutluluğunu takipçileriyle paylaştığı görülüyor.