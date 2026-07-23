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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soydaş hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “müstehcen görüntü yayınlama” suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul’da gözaltına alınan Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS üzerinden ifadesi alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Soydaş hakkında tutuklama kararı verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre Soydaş ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor.

Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır.

Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır.

Bana sormuş olduğunuz paylaşımdaki söz konusu elimde içecek olan fotoğraftaki içeceğin alkol olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur.

Sanırım sadece köpüğünden dolayı alkol olarak algılanmıştır.

Ben bu paylaşımın o şekilde algılandığını görünce bu paylaşımın benim inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve paylaşımı kaldırdım.”