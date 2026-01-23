Fenomen çift, dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa’dan 1,7 milyon dolar değerinde lüks bir konut satın aldı. Satın alınan dairenin, Burj Khalifa’nın üst segment rezidansları arasında yer aldığı ve Dubai’nin simge manzarasına sahip olduğu öğrenildi.

YATIRIMIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Uzun süredir sosyal medyada yaşam tarzı, moda ve seyahat paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Çağla Öz, bu yatırımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çiftin, Dubai’yi hem yatırım hem de yaşam merkezi olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. Son yıllarda birçok ünlü ve sosyal medya fenomeninin Dubai’de gayrimenkule yönelmesi, bölgenin cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

MİLYON DOLARLIK LÜKS EVLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Burj Khalifa’da yer alan rezidanslar; özel güvenlik, akıllı ev sistemleri, spa, yüzme havuzu ve concierge hizmetleri gibi ayrıcalıklarıyla biliniyor. 1,7 milyon dolarlık bu yatırımın, hem prestij hem de uzun vadeli kazanç açısından önemli olduğu belirtiliyor. Çağla Öz ve eşinin yeni evleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.