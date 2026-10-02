Sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte reklamlarla gerçekleştirilen dolandırıcılıklarda dikkat çeken bir hukuki gelişme yaşandı. Almanya’da görülen dava, platformların sorumluluğuna ilişkin yeni bir tartışmanın kapısını açtı.
Sosyal medya dolandırıcılığında ezber bozan karar: Artık onlar da sorumlu
Sosyal medyada sahte reklamlarla yapılan dolandırıcılıklarda dikkat çeken bir yargı kararı gündeme geldi. Almanya’daki davada platformların da sorumluluğuna hükmedilirken, uzmanlar kararın dijital hukukta emsal oluşturabileceğine dikkat çekti.Kaynak: İHA
Mahkeme, Facebook ve Instagram’da yayınlanan sahte reklamlar nedeniyle sağlayıcı şirketin sorumluluğu bulunduğuna karar verdi. Kararın henüz kesinleşmediği ve temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Avukat Kübra Pekel, söz konusu gelişmenin emsal niteliği taşıyabileceğini belirterek sosyal medya platformlarının artık yalnızca birer iletişim mecrası değil, aynı zamanda büyük bir reklam ve ticaret pazarı haline geldiğine dikkat çekti.
Pekel’in aktardığına göre dava konusu süreçte yalnızca Ağustos 2024’te yaklaşık 260 sahte reklam ihlali bildirildi. Bazı içeriklerin platformdan kaldırılmasının ise 62 güne kadar sürdüğü ifade edildi.
Mahkemenin yaklaşımında platformların içerikleri algoritmalar ve reklam araçlarıyla kullanıcılara ulaştırması ve bu reklamlardan ticari gelir elde etmesi önemli bir unsur olarak öne çıktı.
Pekel, mahkemenin sahte reklamların kaldırılması, mağdurların zararlarının karşılanması ve bu reklamlardan elde edilen gelirin açıklanması yönünde yükümlülükler getirdiğini aktardı.
Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu ise benzer düzenlemelerin Türkiye’de de uygulanmasının önemine işaret etti. Topuzoğlu’na göre platformların sorumluluğunun artırılması, reklamların daha sıkı denetlenmesini sağlayabilir.
Uzmanlardan sosyal medya kullanıcılarına da önemli bir uyarı geldi. Sponsorlu reklamlarda görülen tekliflere güvenmeden önce markanın veya kurumun resmi internet sitesinin ayrıca kontrol edilmesi, şüpheli durumlarda ekran görüntülerinin saklanarak platforma ve adli mercilere başvurulması önerildi.