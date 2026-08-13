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Kaliforniya'nın Oakland kentindeki federal mahkemede başlayan ve yaklaşık yedi hafta sürmesi öngörülen davada, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin de tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Duruşma öncesinde Meta'nın davayı erteletme ve süreci durdurma yönündeki temyiz başvurusu ise mahkeme tarafından reddedildi.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİNE YAKIN BİR TAZMİNAT RİSKİ

Davada masadaki potansiyel yaptırımlar Meta'nın geleceğini doğrudan tehdit ediyor. İhlal katsayıları üzerinden yapılan hesaplamalarla olası zararın 1,4 trilyon dolara kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Bu devasa meblağ, Meta'nın yaklaşık 1,5 trilyon dolar seviyesindeki toplam piyasa değerine denk bir büyüklük taşıyor.

RADİKAL SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ VE YASAKLAR TALEBİ

Davacılar yalnızca maddi tazminat değil, platformların çalışma prensiplerini değiştirecek radikal adımlar da talep ediyor. Öne çıkan talepler şu şekilde:

-Yaş kısıtlamalarının sıkı şekilde uygulanması,

-Sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliğinin ve bazı bildirimlerin kaldırılması,

-Genç kullanıcıların ekran sürelerine sınır getirilmesi,

-Çocuk verileriyle eğitilen algoritma ve yapay zeka modellerinin silinmesi,

-İçerik öneri sisteminin etkileşim odaklı değil, gençlerin psikolojik refahını önceliklendirecek şekilde yeniden yapılandırılması.

META SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

2021 yılında eski çalışan Frances Haugen'ın ifşalarıyla başlayan ve 2023'te resmi davaya dönüşen süreçte Meta, iddiaları kabul etmiyor. Şirket, gençleri korumak adına çok sayıda güvenlik aracı geliştirdiğini savunurken, "sosyal medya bağımlılığı" kavramının tıp dünyasında resmi olarak tanınmış bir psikiyatrik tanı olmadığını ileri sürüyor.

KARARIN EKİM AYINDA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Elon Musk'ın OpenAI'a karşı açtığı davayı da yöneten ABD Bölge Hakimi Yvonne Gonzalez Rogers'ın baktığı davada nihai kararın ekim ayında açıklanması bekleniyor.

Yakın zamanda New Mexico'da görülen benzer bir davada hakimin Meta'yı çocukların ruh sağlığı krizine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 567 milyon dolar ödemeye mahkûm etmesi, bu tarihi davanın seyrine dair emsal bir gelişme olarak değerlendiriliyor.