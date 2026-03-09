Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın Instagram üzerinden "maket döküm araç" satın almak isterken 583 bin 422 TL dolandırılması üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. 2 ay süren takip sonucu vurgunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. Banka hesapları incelenen şüphelilerin 2 milyar 677 milyon 702 bin 677 TL tutarında şüpheli işlem yaptığı belirlendi.

Instagram üzerinden "hayali ürün" satışı yaparak vatandaşları dolandıran çetenin banka hesaplarında tam 2,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. İki aylık teknik takip sonucunda Adana, Mersin, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari 1 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.