1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir işletme tarafından yapılan açıklama, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Sosyal medya bu patronu konuşuyor: 1 Mayıs'ta tüm geliri çalışanlarına bıraktı
Bir işletme sahibinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde elde edilen tüm geliri çalışanlarına bırakma kararı, kamuoyunda "örnek davranış" ve "etik dışı uygulama" tartışmalarını beraberinde getirdi.Dilek Taşdemir
İşletme sahibi, o gün kasaya giren tüm gelirin doğrudan personele dağıtılacağını duyurunca, paylaşım binlerce yorum ve etkileşim aldı.
KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ: ALKIŞ MI, ELEŞTİRİ Mİ?
Uygulama, iş dünyası ve emek savunucuları arasında keskin bir fikir ayrılığına yol açtı. Kullanıcılar, olayı iki farklı perspektiften değerlendirdi:
"EKONOMİK BİR CAN SUYU"
Kararı olumlu bulan kesim, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde işverenin karından feragat etmesini takdirle karşıladı. Bu adımın, çalışan emeğini doğrudan ödüllendirdiği, İşçi-işveren arasındaki bağı güçlendirdiği...
Diğer işletmelere örnek teşkil edebilecek bir jest olduğu savunuldu.
"1 MAYIS'IN RUHU İZİN YAPMAKTIR"
Öte yandan, uygulamanın 1 Mayıs Bayramı'nın özüne aykırı olduğunu savunanların sesi de oldukça gür çıktı.
Eleştiri oklarını yönelten kullanıcılar şu noktalara dikkat çekti:
ÇALIŞMA DEĞİL, İZİN HAKKI
1 Mayıs’ın bir çalışma günü değil, dinlenme ve dayanışma günü olduğu hatırlatıldı.
ETİK SORGULAMASI
Maddi teşviklerin, işçinin yasal hakkı olan tatili kullanmasını engellediği ve bu durumun iyi niyetli olsa bile "emeğin bayramına" gölge düşürdüğü vurgulandı.
Haber siteleri ve sosyal medya platformlarında süren tartışmalarda, uygulamanın arkasındaki temel motivasyon da sorgulandı.
Bazı kullanıcılar bu durumu samimi bir dayanışma olarak görürken, bazıları ise işletmenin reklam yapma amacıyla bayram ruhunu araçsallaştırdığını iddia etti.
Bir patronun 1 Mayıs'ta tüm geliri çalışanlarına bırakması sosyal medyada gündem olurken, işletme kararına yapılan yorumlardan bazıları şöyle;