Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kişi önce alkolmetre cihazına normal şekilde üflüyor. İlk ölçümde düşük ya da sıfıra yakın sonuç alınırken, kişi daha sonra eline alkol bazlı dezenfektan sürüyor ve kısa süre sonra tekrar cihaza üflüyor. İkinci ölçümde ise cihazın 0.87 promil sonucu verdiği görülüyor.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olurken, birçok kullanıcı alkolmetre cihazlarının güvenilirliğini sorguladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan biri ise dikkat çekti. Paylaşımda, “Bence bir alkolmetreden fazla şey bekliyoruz. Cihaz ‘Sen alkol almamışsın ama dezenfektan sürmüşsün’ diyemez. Eğer sonuçta hata olduğu düşünülüyorsa kişiler itiraz edip kan testi yaptırabiliyor” ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlara göre alkolmetre cihazları kandaki alkolü doğrudan ölçmüyor; nefeste bulunan alkol oranını analiz ederek sonuç veriyor. Bu nedenle ağız içi veya çevresel alkol kalıntıları kısa süreli yüksek sonuçlara yol açabiliyor.