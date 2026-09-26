Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak, mahalle kültürünü yaşatmak ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını modern imkanlarla karşılamak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Fatih Mahallesi sakinlerinin uzun süredir merakla beklediği ve bölgenin çehresini değiştirecek olan Fatih Koru Parkı, düzenlenen coşkulu bir törenle resmen hizmete açıldı. Tören, mahalle sakinlerinin ve ilçe genelinden gelen vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir bayram havası içinde gerçekleşti.



Yaklaşık 20 bin metrekarelik oldukça geniş ve muazzam bir peyzaj alanı üzerine inşa edilen Fatih Koru Parkı, sadece bir yeşil alan olmanın ötesinde çok yönlü bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Parkın bünyesinde vatandaşların aileleriyle birlikte huzurla vakit geçirebileceği sosyal kafe, doğa ile iç içe spor yapma imkânı sunan yürüyüş yolları ve geniş yeşil peyzaj alanları yer alıyor.

Bunun yanı sıra miniklerin güvenle oynayıp gelişebileceği Çocuk Gelişim Merkezi ve modern çocuk oyun grupları da parkın en dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor. Spor tutkunlarını da unutmayan proje dahilinde park içerisine yüksek standartlarda bir halı saha ve basketbol sahası entegre edildi. Kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak açık hava amfisi ise parkın sosyal bağları güçlendiren önemli noktalarından biri haline geldi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçenin her noktasına aynı özenle hizmet götürdüklerini vurguladı. Konuşmasında adaletli yönetim anlayışına dikkat çeken Başkan Alper Yeğin şu ifadeleri kullandı:

Açılış organizasyonu sadece resmi konuşmalarla sınırlı kalmayıp tam bir şenlik havasında geçti. Tören kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Yılmaz Cesur, seslendirdiği eserlerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Mahalle sakinleri ve gençler, sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, tören boyunca özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla alandaki çocuklara futbol ve basketbol topları ile çeşitli spor malzemeleri hediye eden Başkan Yeğin, miniklerin mutluluğuna ortak oldu. Yoğun katılımla tamamlanan açılış programının ardından Fatih Koru Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.