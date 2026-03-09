Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan Ayının Bereketi Her Sofrada Hissedilsin" diyerek başlattığı dayanışma kampanyalarını sürdürüyor. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Başkent Marketler ve Mobil Marketler aracılığı ile ramazan ayı boyunca şehrin dört bir tarafına et ürünleri satışı gerçekleştiriyor.

DEĞERİ 5 MİLYONDAN FAZLA

Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında iyilik köprüleri kuran kampanyalar kapsamında 9 Mart 2026 saat 11.15 itibarıyla 5 milyon 80 bin 835 TL değerinde 3 bin 785 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ayrıca 4 milyon 314 bin 493 TL tutarındaki fitre ve fidye desteği de vatandaşların Başkent Kart hesaplarına yatırıldı. “Suver” kampanyası kapsamında ise sosyal destek alan ailelerin su faturaları ödendi.

RAMAZAN BOYUNCA 55 BİN KİLO ET SATILDI

Ramazanın ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü başlayan satışlar kapsamında toplam 55 bin kilogram et satışı gerçekleştirildi.

KAPMPANYALAR SÜRÜYOR

Yayımladığı video mesajla vatandaşlara dayanışmaya ortak olma çağrısında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koliver, Suver ve Fitre/Fidyever kampanyaları kapsamında milyonlarca liralık yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim; Ramazan ayı, paylaşmanın çoğaldığı, edilen her duanın gönülleri birbirine yaklaştırdığı mübarek bir aydır. Biz de bu bilinçle, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘İyiliğin Başkenti’ Ankara’da Ramazan’ın bereketini her sofrada hissettirmek için Koliver, Suver ve Fitre/Fidyever gibi kampanyalarımızı sürdürüyoruz.

Bu iyilik hareketine katkı sağlayan her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kampanyalar sayesinde bizler iyilikte köprü oluyor, sizler de veren elin alan eli görmediği bir anlayışla iyiliğinizi büyütmeye devam ediyorsunuz.

Dileyen tüm hemşehrilerimizi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum. Küçük bir katkı, bir ailenin sofrasında büyük bir mutluluğa dönüşebilir. Unutmayalım bir sofrada eksik kalan bir lokma varsa hepimizin vicdanında bir eksiklik vardır. Gelin, Ankara’nın kalbinde bu iyiliği birlikte çoğaltalım. İyiliğin paylaşıldıkça büyüdüğü, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Başkent için hadi Ramazan’ın bereketini birlikte çoğaltalım. Bayram, Ankara’da yaşayan herkes için bayram olsun."

Vatandaşlar Ramazan ayı sonuna kadar 'https://koliver.ankara.bel.tr/', 'https://fitrever.ankara.bel.tr/', 'https://suver.aski.gov.tr/' adresleri üzerinden kampanyalara katılarak, dayanışmaya ortak olabilecek.

ANKARA'NIN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRILIYOR

GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe, Ulus Hali Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası ile 3 Başkent Mobil Market’te yerli üreticilerden temin edilen yüzde yüz yerli et ürünlerinin satışı 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Mobil Marketlerin satış gerçekleştirecekleri noktalar sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Mobil Marketlerin 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında satış yapacağı noktalar şöyle:

MOBİL MARKET-1

-9 Mart Pazartesi: Esat Hal, Çankaya

-⁠10 Mart Salı: Yaşamkent Muhtarlık Önü, Çankaya

-⁠11 Mart Çarşamba: Çayyolu Metro Durağı Önü, Çankaya

-12 Mart Perşembe: ABB Mamak Gençlik Merkezi Önü, Mamak

-13 Mart Cuma: Kayaş Yeşilbayır Mah. Halk Ekmek Büfesi Önü, Mamak

MOBİL MARKET-2

-9 Mart Pazartesi: İlçe Meydanı, Ayaş

-10-11 Mart Salı-Çarşamba: İlçe Meydanı, Kızılcahamam

-12 Mart Perşembe: Nuri Pamir Cad. Metro Çıkışı, Keçiören

-13 Mart Cuma: Kızlarpınarı Cad. Kuyubaşı Stadı Önü, Keçiören

MOBİL MARKET-3

-9 Mart Pazartesi: İlçe Meydanı, Güdül

-10 Mart Salı: İlçe Meydanı, Çamlıdere

-11 Mart Çarşamba: Pazar Alanı, Kahramankazan

-12 Mart Perşembe: Ragıp Tüzün Parkı, Yenimahalle

-⁠13 Mart Cuma: Şentepe Teleferik Son Durak, Yenimahalle

'KASAPLARA GÜÇ YETMİYOR'

2-6 Mart tarihleri arasında Sincan, Etimesgut, Elvankent, Yenikent, Eryaman, Nallıhan, Beypazarı, Çayırhan ve Dikmen Sokullu’da gerçekleştirilen et satışlarına Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Mobil Market’e alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar şunları kaydetti:

-Sündüz Güleroğlu: “Allah razı olsun. Başkent Market’te bazı şeyler çok çok uygun alınacak durumda. Kasaplara güç yetmiyor. Bu maaşla normalde et alamıyoruz. Bu hizmet için Büyükşehir’i takdir ediyorum. Milletine faydalı şeyler yapmak istiyor.”

-Ruhi Balcı: “Fiyatlar dışarıya bakarsak daha ucuz. Yumurta da keza öyle. Ayrıca güvenilir olması da önemli. Teşekkür ediyoruz.”

-Menderes Büyükaşık: “Nereden aldığımızı biliyoruz, güvenerek alıyorum. Yerli besi sonuçta başka et alınca kokuyor. Temiz bir şey aldığım için seviniyorum. Temizlik ve hijyen önemli benim için... Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

-Güner Çolpan: “Sıradan da belli zaten. Demek ki insanların ihtiyacı varmış. Fiyatlar çok uygun. Belediyenin getirmesi bize daha çok güven sağlıyor. Kaliteli ettir diye aldım.”

-Hasan Civan: “Bundan daha güzel hizmet mi olur? Hizmeti güvenli dürüst ve çalışkan buluyorum. Halka hizmet ediyor. Fiyatlar da çok uygun.”

-Mediha Şahin: “Biz emekliler için iyi yani. Her sene alıyoruz, güzel çıkıyor. Fiyatları da iyi.”

-İsmail Aktaş: “Fiyatlar uygun geldi, aldık. Memnunuz yani.”

'GERÇEKTEN GÜZEL BİR UYGULAMA'

-Cevdet Arıkan: “Allah razı olsun getirip götürenlere, çok güzel. Bundan iyi sağlık olur. Üç kilo kıymamızı aldık. Kasapta, 800 küsur lira; burada, 700 lira. Emekli adamız, nerede uygun bulursak oradan alacağız.”

-Ümmiye Taner: “Uygun diye geldik. Geçen sene, önceki sene almıştım onun için tekrar bir daha alayım dedim. Sağ olsun gönderiyor mobil aracı, alamayanlar alıyor ve fazlasıyla bile alınıyor. Memnunuz ki alıyoruz. Başkan’ımız sağ olsun, Allah razı olsun.”

-Satılmış Ergün: “Bu uygulama çok güzel. Her sene geliyoruz, Ramazan’da alıyoruz, memnunuz. Allah razı olsun Başkan’ımızdan, çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kıyma, kuşbaşı et, sucuk aldım. Biz, emekli adamız. İşte, böyle geliyoruz senede bir kere et alıyoruz, bir sene geçiniyoruz.”

-Kemal Halıcıoğlu: “Uygulamayı çok güzel buluyoruz. Her zaman için memnunuz Başkan’ımızdan. Etlerden de memnunuz. Her zaman için yerli, yerlidir. Ben kendim çiftçiyim, kendim üretip değerlendirmeye çalışıyorum.”

-Nurettin Yiğit: “Mansur Başkan’a çok çok teşekkür ederim, her sene bizi etsiz bırakmıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Kasaplarda 950 lira etin kilosu, burada 740 lira falan. Eti çok güzel, ben her sene alıyorum.”

-Yıldız Filiz: “Ben, Mansur Bey’den çok memnunum. Allah razı olsun, ne arzusu varsa versin inşallah. Etin fiyatı da çok güzel. Hepimiz mutluyuz şurada ve bir sürü de kuyruk var, tekrar geldim. Her şey için teşekkür ediyoruz Mansur Bey’e.”

-Cengiz Tursak: “Mansur Başkan’dan memnunuz. Kasapta bin liraya aldığımız kıymayı burada 700 liraya alıyoruz daha iyi ve her zaman temiz. Yerli üretici desteklense daha iyi olur her zaman zaten.”

-İsmet Yüksel: “Geçen sene bir kere aldım gayet güzel. Mansur Başkan’a teşekkür ediyoruz bu konuda, gerçekten güzel bir uygulama. Fiyatı cazip tabii yani kasaba nazaran kilo başına 100-150 lira indirim var. Ramazan’dan sonra da devamını bekleriz yani bir vatandaş olarak. Ben de emekli bir öğretmenim; ‘Üç kilo alsam, bir kilo bedavaya gelir mi?’ mantığıyla girdik bu sıraya.”

-Ali İhsan Yılmaz: “Memnunuz etlerden, fiyatlar da uygun. Ayağımızın altına kadar gelmiş, bundan iyisi can sağlığı. Hizmet gayet güzel. Kıyma aldım, sucuk aldım, kuşbaşı aldım. Gayet de güzel etleri. Dün de hanım aldı.”

-İpek Ceylan: “Baktım şimdi, eti çok güzel. Çok uygun bu çevreye göre. Bazen buna yakın indirim koyuyorlar ama onların raf ömrü geçmeye yakın ve kokmuş oluyor. Düşünmeden aldım, çünkü Mansur Yavaş’a güveniyorum.”

-Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak: “Sabah muhtarlığıma giderken, böyle bir manzarayla karşılaştım, çok mutlu oldum. Vatandaşımız Ramazan’da daha iyi yiyeceklere ulaşsın diye, uygun et satışlarını gördük. Büyükşehir’in bu kampanyası gerçekten çok güzel.”