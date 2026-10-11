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Türkiye’de yoksulluğun boyutu, sosyal güvence verileriyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam istihdam 32 milyon 656 bin kişiye ulaşırken, yaklaşık 8 milyon kişinin hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı bulunmaksızın çalıştığı saptandı.

BirGün yazarı Mustafa Bildircin’in haberine göre, AK Parti hükümetleri döneminde milyonlarca hane, ekonomik kriz nedeniyle yoksulluğa sürüklendi. İktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken gelir adaletsizliği de giderek derinleşti. Yurttaşın günden güne eriyen alım gücüne çözüm üretemeyen iktidar, sosyal yardım musluklarını her sene daha da açtı.

HAZİRAN 2026 İTİBARIYLA AŞIRI YOKSULLUK YAŞANAN HANE SAYISI, 10 MİLYONU AŞTI

Türkiye’de Haziran 2026 itibarıyla aşırı yoksulluk yaşanan hane sayısı, 10 milyonu aşarken “Yoksulluğu gizleme yaması” olarak nitelendirilen yoksullukla mücadele harcaması 357 milyar TL’ye ulaştı. Fon skandalıyla daha da derinleşen, “Derin eşitsizlik” tartışmaları, sosyal güvencesi olmayan yurttaş sayısına yönelik verilerle de somutlaştı.

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerinin dahil edildiği, “Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemeleri” desteği verileri, yürek yakan çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. 2018 yılında sosyal güvencesi olmayan 6 milyon 830 bin 172 ihtiyaç sahibi yurttaşa ulaşılırken sayısı her yıl daha da arttı.

Yeni model kapsamında, hastaneden taburcu edilen bazı hastaların uzaktan izlenmesi, gerekli durumlarda sağlık personelinin evlerine yönlendirilmesi ve hasta yakınlarına bakım konusunda eğitim verilmesi planlanıyor.

Resmi verilere göre, sosyal güvencesi olmadığı için GSS borcu sosyal yardım ile kapatılan kişi sayısı 2019 yılında 7 milyon 524 bin 138’e, 2020 yılında ise 7 milyon 810 bin 588’e yükseldi.

Türkiye’de, sosyal güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen en yüksek kişi sayısına ise 2024 yılında ulaşıldı. 2024 yılında 9 milyon 444 bin 458 kişi, “GSS borçlusu” olarak işaretlendi, borçları sosyal yardım ile kapatıldı.

Haziran 2026 dönemine yönelik veri de yoksulluğun boyutuna ayna tuttu. 2026 yılının ilk yarısının sonu itibarıyla ulaşılan sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi yurttaş sayısı kayıtlara, 8 milyon 130 bin 293 olarak geçti. İhtiyaç sahibi yurttaşlar adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılan prim ödemesi tutarının ise 79 milyar 362 milyon 509 bin TL olduğu öğrenildi.