Bugün iktidar-itaat ilişkisinin ahlâkî sınırları bulanıklaşırken, bu bulanıklığı örten yeni bir dil de hızla oluşuyor: Sosyal adalet kimliği.

Başlangıçta eşitsizliğe, yoksulluğa, dışlanmaya karşı meşru bir vicdan çağrısı olarak bilinen bu bu söylem; zamanla ahlâkî bir zeminden çok, siyasal bir kimlik formuna dönüştü. Artık mesele adaletin kendisi değil, “adil olduğunu söyleyen” tarafta yer almak hâline geldi. Böylece ahlâk, hakikate sadakat olmaktan çıkıp, doğru kimliğe mensubiyet ölçüsüne indirgenmiş oldu.

Hilmi Ziya Ülken’in uyardığı tehlike tam da burada belirginleşir; “Ahlâk, insanın kendi çıkarına karşı koyabilme kudretidir.” Ahlâk, bireyin kendini aşma iradesiydi; bugün ise birey, kimliğin konforuna sığınarak kendini askıya alıyor. Sosyal adalet dili, çoğu zaman iktidarla değil; iktidar ilişkileriyle barışık bir konfor alanı üretiyor. Güce karşı durmak yerine, gücün hangi kimlik adına konuştuğu önem kazanıyor.

Nurettin Topçu’nun “isyan ahlâkı” ise bu yeni duruma daha sert bir itiraz içerir. Çünkü burada artık kör itaat devlete değil; kutsallaştırılmış söylemlere yönelmiştir. Haksız emre itaat, yerini “doğru kavramlara itaat”e bırakmıştır. Sorgulayan değil, tekrar eden makbuldür.

Vicdan, yerini ezberlere terk eder. Haksız emre itaat, ahlâk değil; iradenin inkârıdır.

Bu yüzden bugün sosyal adalet adına konuşan birçok dil, adaletsizliğe karşı değil; itiraza karşı tahammülsüzdür. Yanlışın kimden geldiği değil, kimin söylediği belirleyicidir. Eleştiri, ahlâkî bir görev olmaktan çıkar; “yanlış yerde durmak” olarak damgalanır.

Oysa ne Ülken’in ahlâk anlayışı ne de Topçu’nun isyan fikri, kimlik konforunu kabul eder. Ahlâk, etiketlerle değil; bedel ödemeyi göze alan iradeyle mümkündür. Sosyal adalet, eğer iktidarı sınırlamıyorsa; eğer bireyin vicdanını değil, kolektif ezberi büyütüyorsa; orada artık ahlâktan değil, yeni bir itaat rejiminden söz etmek gerekir.

Bu nedenle bugün asıl soru şudur:

Adalet kimin adına konuşuyor?

Ve daha önemlisi: Kime karşı susuyor?

Ahlâk, ister milliyetçilik adına ister sosyal adalet adına konuşsun; iktidarı sorgulama cesaretini kaybettiği anda anlamını yitirir. Çünkü ahlâk, taraf olma becerisi değil; haksızlığa mesafe koyabilme erdemidir.

Kimlikler büyüdükçe ahlâk küçülüyorsa,

orada adalet değil, yalnızca yeni bir itaat dili vardır.