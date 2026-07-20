Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var

Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var

Almanya’da yapılan laboratuvar testlerinde bazı popüler sosların içeriğinde sağlık açısından tartışmalı maddelere rastlandı.

Kaynak: Diğer
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Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var - Resim: 1

Mangal sezonunun vazgeçilmez ürünlerinden barbekü sosları, Almanya’da yapılan kapsamlı bir testin ardından yeniden gündeme geldi. Bağımsız tüketici kuruluşu ÖKO-TEST tarafından incelenen ürünlerde dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.

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Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var - Resim: 2

19 ürün laboratuvarda incelendi

Araştırma kapsamında piyasada yaygın olarak satılan 19 farklı barbekü sosu analiz edildi. Test sonuçlarına göre bazı ürünlerde küf toksini ve pestisit kalıntıları tespit edildi.

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Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var - Resim: 3

Bazı markalar düşük not aldı

İnceleme sonucunda Heinz Bull’s-Eye Original ve Kühne Smoky-Sweet ürünleri en düşük değerlendirme notunu aldı. Bu sosların içeriğinde hem küf kaynaklı toksin hem de tarım ilacı kalıntısı bulunduğu belirtildi.

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Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var - Resim: 4

Küf toksini dikkat çekti

Analizlerde “alternariol (AOH)” adı verilen bir küf toksinine rastlandı. Uzmanlara göre bu madde, bazı küf türleri tarafından üretiliyor ve uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var - Resim: 5

Hammadde kalitesi belirleyici

Uzmanlar, bu tür maddelerin genellikle üretimde kullanılan domates gibi hammaddelerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Özellikle uygun koşullarda saklanmayan veya zarar görmüş ürünlerin kullanılması risk oluşturabiliyor.

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Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var - Resim: 6

Pestisit kalıntısı da bulundu

Araştırmada ayrıca spirotetramat adlı tarım ilacına ait kalıntılar da tespit edildi. Bu maddenin özellikle tarımda zararlılarla mücadelede kullanıldığı, ancak gıda ürünlerinde kalıntı bırakmasının tartışma konusu olduğu ifade edildi.

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Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var - Resim: 7

Test sonuçları, tüketicilerin ürün içeriklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, üretim süreçlerinde kalite kontrolün önemine işaret ediyor.

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