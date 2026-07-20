Mangal sezonunun vazgeçilmez ürünlerinden barbekü sosları, Almanya’da yapılan kapsamlı bir testin ardından yeniden gündeme geldi. Bağımsız tüketici kuruluşu ÖKO-TEST tarafından incelenen ürünlerde dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.
Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var
Almanya’da yapılan laboratuvar testlerinde bazı popüler sosların içeriğinde sağlık açısından tartışmalı maddelere rastlandı.Kaynak: Diğer
19 ürün laboratuvarda incelendi
Araştırma kapsamında piyasada yaygın olarak satılan 19 farklı barbekü sosu analiz edildi. Test sonuçlarına göre bazı ürünlerde küf toksini ve pestisit kalıntıları tespit edildi.
Bazı markalar düşük not aldı
İnceleme sonucunda Heinz Bull’s-Eye Original ve Kühne Smoky-Sweet ürünleri en düşük değerlendirme notunu aldı. Bu sosların içeriğinde hem küf kaynaklı toksin hem de tarım ilacı kalıntısı bulunduğu belirtildi.
Küf toksini dikkat çekti
Analizlerde “alternariol (AOH)” adı verilen bir küf toksinine rastlandı. Uzmanlara göre bu madde, bazı küf türleri tarafından üretiliyor ve uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Hammadde kalitesi belirleyici
Uzmanlar, bu tür maddelerin genellikle üretimde kullanılan domates gibi hammaddelerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Özellikle uygun koşullarda saklanmayan veya zarar görmüş ürünlerin kullanılması risk oluşturabiliyor.
Pestisit kalıntısı da bulundu
Araştırmada ayrıca spirotetramat adlı tarım ilacına ait kalıntılar da tespit edildi. Bu maddenin özellikle tarımda zararlılarla mücadelede kullanıldığı, ancak gıda ürünlerinde kalıntı bırakmasının tartışma konusu olduğu ifade edildi.
Test sonuçları, tüketicilerin ürün içeriklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, üretim süreçlerinde kalite kontrolün önemine işaret ediyor.