İki dönemdir AKP’den İstanbul Milletvekilliği yapan Rumeysa Kadak 7 Aralık günü Fenerbahçe-Galatasaray kadın futbol takımının maçına Saadettin Saran’ın özel davetlisi olarak gitti.

Kadak maç öncesi, sonrasını ve statta geçirdiği anları sosyal medyasında paylaştı.

Paylaşımında Saadettin Saran’a da yer verip teşekkür eden Kadak, Saran’In uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve özel mesajlarının ortaya çıkmasının ardından İnstagram’daki teşekkür videosunu kaldırmıştı.

TİKTOK’U GEÇ FARK ETTİ

Kadak, İnstagram’dan kaldırdığı videoyu Tiktok platformundan kaldırmayı unutunca HalkTv’nin haberinden sonra gelen tepkilerin ardından videosunu kaldırdı

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

1996 yılında İstanbul’da doğan Rumeysa Kadak, İki dönemdir AKP'de milletvekilliği görevini üstleniyor

Kadak, AKP döneminde İBB'den burs alan Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı gibi 'şanslı AKP'liler' arasında yer almıştı.

Genç bir vekil olmasına rağmen MESEM projesi hayatını kaybeden çocuklar hakkında tek bir açıklama dahi yapmayan Kadak’ın meclis karnesi de sık sık eleştiri konusu oluyor.

Kadak’ın TBMM resmi kayıtlarına göre hiçbir kanun teklifinde imzası yok, vekillik süreci boyunca da hiçbir yazılı soru önergesi vermedi.