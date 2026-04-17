Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlunun gözaltına alınmasının ardından Sonel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “Bana şu ana kadar böyle bir işlem bilgisi ulaşmadı. Telefonla ya da yazıyla bildirimde bulunulmadı. Gözaltında değilim” dedi.