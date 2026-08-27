Stres, uzmanlar tarafından günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ve değişen koşullara verilen doğal bir tepki olarak değerlendiriliyor. Tamamen ortadan kaldırılamasa bile bazı alışkanlıklar, stresli durumlarla başa çıkmaya yardımcı oluyor.
Sorunu yok saymak çözüm değil: İşte stresi yönetmenin 5 etkili yolu
Uzmanlara göre stres günlük yaşamda karşımıza çıkan sorunlara verdiğimiz normal bir tepki... Stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir ancak bazı alışkanlıklar, zorlayıcı durumlarla daha sağlıklı başa çıkmaya yardımcı olabilir. İşte stresle baş edebilmek için uzmanların önerdiği 5 yöntemKaynak: Diğer
Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'de bulunan Mayo Clinic, stresin kişisel bir başarısızlık değil, vücudun verdiği normal bir fizyolojik tepki olduğunu ifade ediyor.
Buna rağmen birçok kişi stres yaşadığında bunu hayatını doğru yönetemediğinin bir sinyali olarak görebiliyor. Stres tamamen ortadan kaldırılamasa da bazı alışkanlıklar, stresli durumların daha kontrollü şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.
SORUNU GÖRMEZDEN GELMEYİN
Olumsuz bir durumu küçümsemek, kişinin kendisini daha sakin hissetmesine yardımcı olabilir. Fakat bir sorunu kabullenmek ile yok saymak arasında fark var.
Yaşanan problemi kişinin kendisiyle veya çevresindeki kişilerle açıkça ifade etmesi, stres tepkisinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Vücut ve beyin bir sorun olduğunu zaten algılarken, yaşanan durumu adlandırmak stresin daha da artmasını önlemeye önemli ölçüde katkı sağlayabilir.
SAKİNLEŞİN
Stres veya panik halinde hemen harekete geçmek, kişiye kontrolü yeniden ele aldığı hissini verebilir. Ancak yoğun stres altında alınan kararlar, düşünmeden hareket etme riskini artırabilir.
KOŞULLARA GÖRE ÖNCELİKLERİNİZİ BELİRLEYİN
Koşullar aniden değiştiğinde, önceliklerin de buna göre yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.
Günün başında önemli görünen bir konu, yaşanan yeni gelişmelerin ardından önceliğini yitirebilir. Özellikle kriz durumlarında fiziksel, duygusal ve pratik açıdan güvenliğin öncelik haline gelmesi gerekebilir. Değişen koşulları erken fark etmek, artık önemini yitirmiş bir konuya gereğinden fazla zaman ve enerji harcanmasını önleyebilir.
SORUNLARDAN DERSLER ÇIKARIN
Psikiyatrist ve nörolog Viktor Frankl, insanların en zor koşullarda dahi yaşadıklarına anlam yükleyebileceğini savundu. Frankl'ın geliştirdiği logoterapi yaklaşımında, kaçınılmaz acılar karşısında kişinin benimsediği tutumun da bir anlam kaynağı olabileceği düşünülüyor. Bu yaklaşım günlük stresli durumlara uyarlandığında, yaşanan bir sorun yalnızca bir kayıp olarak değerlendirilmek yerine, kişinin bundan ne öğrenebileceğine de odaklanmasını sağlayabilir. Bu durum sorunu ortadan kaldırmasa da olayın farklı bir açıdan değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
YARDIM İSTEYİN
Pek çok kişi, yardım istemeden önce sorunu kendi başına çözmek için uzun süre çaba gösteriyor. Bunun arkasında yardım istemenin başarısızlık olarak görülmesi veya başkalarına ihtiyaç duyulduğunu kabul etmenin zor gelmesi yatabiliyor. Fakat ihtiyaç duyulan desteğin nereden geleceği her zaman öngörülemeyebilir.
Bir çalışma arkadaşı, farklı bir departmandan biri veya tamamen farklı bir bakış açısına sahip başka bir kişinin çözüm konusunda desteği olabilir. Sorunu tek başına çözme ısrarından daha erken vazgeçmek, yaşanan stresin daha yönetilebilir hale gelmesine yardımcı olabilir.