Sorunu yok saymak çözüm değil: İşte stresi yönetmenin 5 etkili yolu

SORUNU GÖRMEZDEN GELMEYİN

Olumsuz bir durumu küçümsemek, kişinin kendisini daha sakin hissetmesine yardımcı olabilir. Fakat bir sorunu kabullenmek ile yok saymak arasında fark var.

Yaşanan problemi kişinin kendisiyle veya çevresindeki kişilerle açıkça ifade etmesi, stres tepkisinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Vücut ve beyin bir sorun olduğunu zaten algılarken, yaşanan durumu adlandırmak stresin daha da artmasını önlemeye önemli ölçüde katkı sağlayabilir.