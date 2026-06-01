Kamu yönetimi uzmanı Andrew Wear’ın yeni kitabı “Halloldu” ile dünyada en yaygın görülen sosyal, ekonomik ve siyasal sorunların çözümlerine ışık tutuyor. “Krizden Sonra Nasıl Daha İyi ve Daha Parlak Bir Gelecek Yaratabiliriz” adlı kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Avustralyalı siyaset bilimci ve kamu yönetimi uzmanı Andrew Wear dünyada en çok karşılaşılan sosyal, ekonomik, siyasal sorunların çözümünün nasıl mümkün olabileceğini on farklı ülke ve on ayrı konu üzerinden irdeliyor.

“Hangi Ülke Hangi Sorunu Nasıl Çözdü?” sorusundan yola çıkan yazar bu araştırmasıyla neler yapılabileceğini de başarılı örneklerle ortaya koyuyor. Editörlüğünü Oğuz Tecimen’in yaptığı kitap, dilimize Şafak Tahmaz tarafından kazandırıldı.

Toplumsal dönüşümün yollarını arayanlar için çok önemli bir rehber niteliğindeki bu kapsamlı kitapta konu edilen ülkeler ve üstesinden geldikleri sorunlar şöyle:

*DANİMARKA: Fosil Yakıtlara Nasıl Veda Ederiz?

*SİNGAPUR: Gençlerimizi Daha İyi Nasıl Eğitiriz?

*BİRLEŞİK KRALLIK: Şiddeti Nasıl Önleyebiliriz?

*İZLANDA: Cinsiyet Eşitsizliğiyle Nasıl Mücadele Edilir?

*AVUSTRALYA: Başarılı Bir Göçmen Ulusu Nasıl İnşa Edilir?

*NORVEÇ: Yaşam Standartları Nasıl Yükseltilir?

*ENDONEZYA: Diktatörlükten Demokrasiye Nasıl Geçilir?

*ALMANYA: İmalatı Nasıl Canlı Tutarız?

*ABD: Akıllı Şehirler Nasıl Oluşturulur?

*GÜNEY KORE: Nasıl Daha Uzun Yaşarız?

Tabi, gönül ister ki böyle önemli bir eserde sorunlar yumağı içindeki ülkemizin çözülmüş bir sorunu da bir başarı hikayesi olarak yer alsın... Şimdilik öyle bir ihtimal görülmüyor ama sorunsuz bir Türkiye dileğimiz her zaman baki...

ESKİ İSTANBUL’DAN HATIRDA KALANLAR

Ötüken Neşriyat’ın büyük ilgi gören Sermet Muhtar Alus eserleri dizisi yeni bir kitapla devam ediyor. Yakup Öztürk tarafından yayına hazarlanan, “Eski Defterdekiler / Akşam Yazıları 2” okurla buluştu.

Akşam gazetesi Sermet Muhtar Alus’un yazılarını yayımladığı, romanlarını tefrika ettiği mecraların başında gelir. Düzenli yazmaya başladığı 1931 yılından ölümüne kadar hemen her gün Akşam

gazetesinde imzasına rastlanır. Bu faaliyetlerinden biri de 3 Mart 1932-26 Nisan 1932 tarihleri arasında yayımlanan “Eski Defterdekiler” başlıklı küçük tefrikadır. Burada, kaybolan söyleşi yazarlığının önemli örneklerinden biri olarak Alus’un Osmanlı-Türk İstanbul’unun son asrını görmüş, Cumhuriyet senelerine uzanmış eski kuşaktan kalburüstü kişilere ziyaretleri sırasındaki izlenimlerini ve sorularına aldığı cevapları okurlarına aktarır.

Sermet Muhtar Alus’un bir cümlesi dahi zayi edilemeyecek yazılarının yer aldığı “Eski Defterdekiler”, geçmiş zaman İstanbul’unun seslerini, mekânlarını, insanlarını, en renkli simalarının gözünden bugüne taşıyor.

Ötüken Neşriyat Tel: (0212) 251 03 50