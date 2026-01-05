Fenerbahçe'de ara transfer döneminin liste başı ismi sarı lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde yer alan Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth oldu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDEN ÖNCE CAN SIKICI GELİŞME

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın, transfere son noktayı koymak için İspanya'ya giderek Atletico Madrid yetkilileri ve Sörloth ile görüşmelerde bulunması beklenirken can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

Alexander Sorloth, golü attı ama aslan payı Giuliano Simeone'nin! 🌪️ pic.twitter.com/ctZHvJNsLS — S Sport Plus (@ssportplustr) January 4, 2026

BU HAFTA ESKİ TAKIMI REAL SOCIEDAD'I BOŞ GEÇMEDİ

Atletico Madrid formasıyla bu hafta eski takımı Real Sociedad ağlarını havalandıran Sörloth, La Liga'da gol sayısını 5'e yükseltti.

ATLETICO MADRID'DEN AYRILIĞI KOLAY DEĞİL

İspanyol kaynaklarına göre; Diego Simeone'nin planları arasında yer alan Norveçli golcünün Atletico Madrid'den ara transfer döneminde ayrılığı pek kolay gözükmüyor.

FENERBAHÇE'YE SÖRLOTH TRANSFERİNDE RAKİP ÇIKTI

Buna rağmen yüksek bir bonservis teklifi gelmesi durumunda Sörloth'u gözden çıkarmaya kapılarını kapatmayan Atletico Madrid'e Fenerbahçe'nin yanı sıra Arap kulübü Al Hilal'den de teklif yapmasının beklenildiği iddia edildi.

AL HILAL'İN DEVREYE GİRMESİ TÜM PLANLARI BOZABİLİR

Fenerbahçe yönetimi şampiyonluk mücadelesinde kilit hamle olarak gördüğü Alexander Sörloth transferi için kesenin ağzını sonuna kadar açmayı göze alsa da Al Hilal'in devreye girmesi tüm planları altüst edebilecek bir gelişme olarak görülüyor.

SÜPER LİG'DE UNUTULMAZ PERFORMANSA İMZA ATMIŞTI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Sörloth, bordo mavili formayla çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik unutulmaz performansa imza atmıştı.