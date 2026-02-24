Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da

Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Atletico Madrid, Sörloth'un yıldızlaştığı maçta Club Brugge cephesini 4-1 yenerek, son 16'ya kaldı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Atletico Madrid ile Club Brugge, ilk maçın 3-3 bitmesinin ardından rövanşta karşılaştı.

1 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 2

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan karşılaşmada gol perdesi 23. dakikada Sörloth’un golüyle açıldı.

2 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 3

İlk maçta kendi kalesine gol atan Ordonez, 36. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

3 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 4

İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 48. dakikada Cardoso’nun golüyle öne geçti. 76. dakikada tekrar sahneye çıkan Sörloth, farkı açtı.

4 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 5

Norveçli golcü 87. dakikada hat-trick yaparak galibiyeti perçinledi.

5 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 6

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı ve toplamda 7-4 skorla tur atladı.

6 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 7

Diego Simeone’nin ekibi, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

7 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 8

Devler Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek

8 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 9

Norveçli yıldızın Atletico Madrid'den gönderileceği konuşuluyordu. Sörloth cevabını sahada verdi.

9 10
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da - Resim: 10
10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro