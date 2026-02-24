UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Atletico Madrid ile Club Brugge, ilk maçın 3-3 bitmesinin ardından rövanşta karşılaştı.
Sörloth cevabını sahada verdi: Atletico Madrid son 16'da
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Atletico Madrid, Sörloth'un yıldızlaştığı maçta Club Brugge cephesini 4-1 yenerek, son 16'ya kaldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Riyadh Air Metropolitano'da oynanan karşılaşmada gol perdesi 23. dakikada Sörloth’un golüyle açıldı.
İlk maçta kendi kalesine gol atan Ordonez, 36. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 48. dakikada Cardoso’nun golüyle öne geçti. 76. dakikada tekrar sahneye çıkan Sörloth, farkı açtı.
Norveçli golcü 87. dakikada hat-trick yaparak galibiyeti perçinledi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı ve toplamda 7-4 skorla tur atladı.
Diego Simeone’nin ekibi, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
Devler Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek
Norveçli yıldızın Atletico Madrid'den gönderileceği konuşuluyordu. Sörloth cevabını sahada verdi.