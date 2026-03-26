Aksu ilçesinde yaklaşık 1.500 metre rakımdaki yaylada, karların erimesi ve yağışların artmasıyla metrelerce uzunlukta menderesler oluşuyor.

Her yıl bölgeyi ziyaret edenlerin ilgiyle izlediği bu doğal yapılar, yaylaya ayrı bir güzellik katıyor.İlkbahar ve yaz aylarında konar-göçer ailelerin hayvanlarını otlattığı Sorgun Yaylası, karaçam, meşe, titrek kavak ve ardıç ağaçlarından oluşan zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor.

Geniş ormanlık alanları ve doğal yapısını büyük ölçüde koruyan yayla, farklı mevsimlerde sunduğu eşsiz manzaralarla öne çıkıyor.

Akarsuların yıl boyunca akışını sürdürdüğü Sorgun Yaylası ve çevresindeki menderesler, dron ile havadan görüntülendi.

