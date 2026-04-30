Edinilen bilgilere göre, Yamula Barajı’nda su sporları yapan G.K. ve H.İ.O., bölgede aniden şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dengelerini kaybetti. Sörf tahtaları alabora olan iki sporcu, kendi imkanlarıyla su yüzeyinde kalarak yakındaki küçük bir adacığa çıkmayı başardı.

Mahsur kaldıkları noktadan yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulunan sörfçüler için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine;

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)

Jandarma

İtfaiye

Sağlık Ekipleri

Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, bot yardımıyla adacığa yanaşarak G.K. ve H.İ.O.’yu tahliye etti. Güvenli bölgeye çıkarılan şahıslar, kontrolleri yapılmak üzere hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.