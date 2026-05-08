Sorel Dağıstanlı Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seda Selek ile ilgili paylaşımından sonra ekrandan alındığını belirten Dağıstanlı, "Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı" dedi.

Sorel Dağıstanlı'nın paylaşımı şöyle:

5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı. Bu paylaşım gerekçe gösterilerek ekrandan alındım. Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan Halk TV izleyicilerine ve tüm emekçi iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Sorel Dağıstanlı 1 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seda Selek'e destek çıkmış ve, "33 yıllık meslek hayatımda tanıdığım en karakterli insanlardan biri Seda Selek

İyi ki seni tanıdım, iyi ki varsın ve iyi ki arkadaşımsın. Haklı sebeplerinin de yanındayım" demişti.

Dağıstanlı'nın aktardığına göre bu paylaşımın ardından kendisi Halk TV'deki ekran önü programlardan alındı. Bunun üzeirne Dağıstanlı, HALK TV'den ayrıldığını duyurdu