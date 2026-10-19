Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sopa, kemer, bıçak havada uçuştu: Şanlıurfa’da pazar yeri meydan savaşına döndü - Resim : 1

Pazar yerinde başlayan tartışma, kısa sürede sopa, kemer, tabure ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında caddede bulunan araçların sürücüleri, korna çalarak tarafların ayrılmasını bekledi.

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Sopa, kemer, bıçak havada uçuştu: Şanlıurfa’da pazar yeri meydan savaşına döndü - Resim : 3

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavgaya karışan kişilerin kaçtığını belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.