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Linux çekirdeği güncellemelerinde keşfedilen yeni donanım mimarisi sızıntıları, taşınabilir cihazın teknik yapısını ve performans beklentilerini üst seviyeye taşıyor.

Oyun dünyasında uzun süredir konuşulan taşınabilir PlayStation projesi, AMD'nin işlemci yol haritasında yer alan resmi Linux çekirdek yamalarıyla birlikte iddiadan öteye geçerek gerçekçi bir boyut kazandı. Sektör analistleri ve donanım sızıntılarına göre Sony, PlayStation 6 jenerasyonunu yalnızca geleneksel bir ev konsoluyla değil, onunla tam entegre çalışacak ve bağımsız oyun deneyimi sunacak güçlü bir el konsoluyla (Project Canis) birlikte başlatmayı planlıyor.

Şirketin bu hamlesi, SIE Başkanı Hideaki Nishino’nun "insanların değişen yaşam tarzlarına uyum sağlayan ve oturma odasının ötesine geçen bir PlayStation deneyimi sunma" vizyonuyla da birebir örtüşüyor.

AMD ZEN 6 VE "LOW POWER" ÇEKİRDEK YAPISIYLA MAKSİMUM VERİMLİLİK

Guru3D ve Phoronix gibi prestijli donanım mecraları tarafından paylaşılan Linux çekirdeği yamalarında, AMD'nin Zen 6 mimarisine üçüncü bir çekirdek tipi eklediği resmen doğrulandı. Standart ve "c" (verimlilik) çekirdeklerinin yanına eklenen bu yeni "Low Power" (Düşük Güç - LP) odaklı çekirdekler, cihaz arka planda çalışırken veya boşta dururken enerji tüketimini minimuma indirmek için tasarlandı.

Bir el konsolu için hayati önem taşıyan bu mimari detay, pil ömrünü kayda değer oranda uzatırken, oyun performansından ödün vermeden yüksek kare hızlarına (FPS) ulaşılmasına imkan tanıyacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE GELECEKTEKİ OYUNLARA UYUMLULUK

Sızdırılan teknik şemaya göre, PlayStation 6 el konsolunun donanım kütüphanesi el konsolu standartlarını yeniden tanımlıyor:

İşlemci (CPU): 4 adet Zen 6c ve 2 adet Zen 6 LP (Low Power) olmak üzere toplam 6 çekirdekli hibrit yapı.

Grafik İşlemci (GPU): 16 Compute Unit (Hesaplama Birimi) içeren, yeni nesil AMD RDNA 5 mimarisi.

Bellek (RAM): 24GB LPDDR5X RAM kapasitesi.

Depolama: M.2 NVMe SSD ve yüksek hızlı MicroSD Express kart yuvası.

Güç Tüketimi (TDP): Taşınabilir gövdeyi serin tutmak adına 15 Watt sınırlandırması.

PERFORMANS BEKLENTİLERİ: XBOX SERIES S VE PS5 KIYASI

Donanım mimarisindeki bu güçlü bileşenler, el konsolunun performans açısından Nintendo Switch 2 ve hatta Microsoft'un ev konsolu Xbox Series S'ten daha güçlü bir grafik profili çizeceğini gösteriyor. En kritik detay ise bellek tarafında gizli. Xbox Series S'in 10GB'lık RAM kapasitesi nedeniyle geliştiricilerin yaşadığı optimizasyon kısıtlamaları, Sony'nin el konsolunda sunduğu 24GB'lık devasa RAM havuzu sayesinde tamamen aşılıyor.

Ana PlayStation 6 konsolu ile taşınabilir versiyon arasındaki RAM farkının %30'un altında tutulması, oyun stüdyolarının yeni nesil oyunları el konsoluna uyarlarken (downscaling) zorlanmamasını sağlayacak. Cihazın geriye dönük uyumluluk tarafında tüm PS4 oyunlarını doğrudan, PS5 ve PS6 oyunlarını ise özel performans yamaları (ve PSSR yapay zeka upscaling desteği) ile yerel olarak çalıştırabileceği belirtiliyor.

PLAYSTATION 6 VE EL KONSOLU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony ve AMD ortaklığındaki Project Amethyst kapsamında yürütülen projede, üretim planlamaları ve yarı iletken anlaşmalarının hız kesmeden devam ettiği bildiriliyor. Küresel bellek maliyetlerindeki dalgalanmalara bağlı olarak ufak stratejik takvim değişiklikleri olabileceği tartışılsa da, PlayStation 6 amiral gemisi ev konsolu ile bu yeni el konsolunun 2027 sonu veya 2028 başı aralığında küresel olarak eş zamanlı tanıtılması ve pazara sunulması bekleniyor.