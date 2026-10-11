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Sanal gerçeklik pazarındaki dengeleri değiştirecek devasa bir patent devri gerçekleşti. Paylaşılan patent kayıtlarına göre Sony; VR, AR ve XR teknolojilerini kapsayan toplam 419 adet patentini rakibi Meta'ya devretti. Bu kritik adım, PlayStation VR 3 projesinin akıbeti hakkında büyük bir belirsizlik yarattı.

JAPONYA'DAN ABD'YE UZANAN 419 PATENTLİK ANLAŞMA

Aralık 2025'te imzalanan anlaşma kapsamında devredilen patentlerin Sony'nin 2010-2022 yılları arasında geliştirdiği başa takılan ekranlar, XR gözlükleri ve takip sistemlerini içerdiği bildirildi. Devredilen portföyün 180'inin ABD, geri kalan 239'unun ise Japonya, Çin, Güney Kore ve Avrupa kayıtlı olduğu aktarıldı. Sony'nin bu hamlesi sanal gerçeklik yatırımlarından geri çekilme sinyali olarak yorumlansa da şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Rakipten patent toplayan Meta tarafında ise işler tamamen pürüzsüz ilerlemiyor. Şirketin Reality Labs birimi 2025 mali yılında 19,2 milyar dolar zarar açıklarken, firma bünyesindeki üç VR stüdyosunun kapandığı ve işten çıkarmaların yaşandığı kaydedildi. Odak noktasını büyük VR başlıklarından hafif VR gözlüklerine kaydıran Meta'nın, yüksek fiyatlı yeni nesil gözlük ürününü 2027 baharında piyasaya sunmayı hedeflediği belirtiliyor.