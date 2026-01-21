Sony, televizyon donanımı birimini ayırarak çoğunluk hissesinin TCL'ye ait olacağı yeni bir ortak girişim altında birleştireceğini duyurdu. Sony, televizyon işini Çinli teknoloji devi TCL ile stratejik ortaklığa taşıma kararı aldı. İki şirketin imzaladığı bağlayıcı olmayan mutabakata göre, yeni girişimin yüzde 51 hissesi TCL'ye, yüzde 49 hissesi Sony'ye ait olacak.

YENİ ŞİRKETİN HEDEFLERİ

Bu stratejik adım sayesinde TCL, teknolojik yeniliklerini premium televizyon pazarına taşıyarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni oluşumun, televizyon ve ev ses sistemlerinin tasarımından üretimine, satışından lojistiğine kadar tüm küresel operasyonları üstlenmesi öngörülüyor.

BRAVIA MARKASINA NE OLACAK

Ortaklık çerçevesinde üretilecek ürünlerde "Sony" ve "Bravia" markalarının korunacağı ve kullanılmaya devam edileceği açıklandı. Anlaşma onaylanırsa, Sony'nin görüntü işleme teknolojisi ile TCL'nin üretim kapasitesinin birleşmesi sayesinde daha erişilebilir fiyatlı Bravia modelleri piyasaya çıkabilir.

Sony ve TCL, yasal onayların ardından yeni şirketi Nisan 2027'de resmen faaliyete geçirmeyi planlıyor. Sony CEO'su Kimio Maki bu birleşmenin yeni müşteri değeri yaratacağını belirtirken, TCL tarafı tedarik zincirini optimize ederek üstün hizmet sunmayı hedeflediklerini vurguluyor.