Sony’nin düzenlediği dijital oyun etkinlikleri arasında önemli yeri olan State of Play, bu yıl da PlayStation oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sony, yepyeni içerikleri ve çıkış tarihlerini açıklamak için resmi bir duyuru yayınladı ve hayranlar için etkinlik tarihi netleşti.

ETKİNLİK NE ZAMAN?

Sony’nin paylaşımına göre State of Play, 27 Şubat 2026 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak ve yaklaşık 30 – 40 dakika sürecek.

State of Play, PlayStation’ın dijital sunumları arasında en çok oyuncu kitlesi çeken etkinliklerden biri. Sony; PS5’e özel oyunlar, güncellemeler, belki de sürpriz IP duyuruları gibi içerikleri burada duyuruyor.

BU ETKİNLİKTE NELER OLABİLİR?

Etkinlikle ilgili somut içerik henüz açıklanmasa da, oyuncular ve sektör kaynakları çeşitli beklentiler sıralıyor:

1. YENİ PS5 OYUN TANITIMLARI

Sony’nin bu etkinlikte yeni oyunları tanıtması bekleniyor. Özellikle:

AAA çaplı tek oyunculu macera oyunları, Sony’nin kendi stüdyolarından büyük projeler ve bağımsız yapımların sürpriz duyuruları olabilir.

2. MEVCUT OYUNLAR İÇİN BÜYÜK GÜNCELLEMELER

Etkinlikte PS5 için çıkan popüler oyunlara ait yeni sezon içerikleri, genişleme paketleri veya DLC duyuruları da yapılabilir. Özellikle çok oyunculu başlıklar bu tarz sunumlarda güncelleme detaylarını paylaşıyor.

3. BU YIL PİYASAYA ÇIKACAK OYUNLARIN İLK FRAGMANLARI

Henüz çıkış tarihi açıklanmayan ancak prodüksiyon aşamasında olduğu bilinen bazı oyunların ilk fragmanları burada gösterilebilir. Bu, oyuncular için yılın ilk büyük içerik akışı anlamına geliyor.

SONY’NİN STATE OF PLAY STRATEJİSİ

State of Play, Sony için genellikle şu amaçlarla kullanılıyor:

Yeni oyun duyuruları

PS5 özel içeriklerinin tanıtımı

Oyun içi etkinlik takvimi paylaşımı

Genişleme paketlerinin roadmap’i

Bu etkinlikler, E3 gibi büyük oyun fuarlarının dışında, özel bir duyuru formatı yaratılarak oyuncularla doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlıyor.

RAKİP ETKİNLİKLERLE KARŞILAŞTIRMA

PlayStation’ın State of Play’i, Microsoft’un Xbox etkinlikleri ve Nintendo’nun Direct sunumlarıyla benzer bir formatta ilerliyor. Özellikle şu farklar dikkat çekiyor:

Xbox etkinlikleri genellikle oyun içi oynanış videolarını ön planda tutuyor

Nintendo Direct hem oyun duyurusu hem stratejik planlamayı harmanlıyor

State of Play ise Sony markalı oyunlara ağırlık veriyor

Bu yüzden etkinlik, PS5 oyuncularının yeni içerik beklentisini doğrudan karşılayan bir format haline geliyor.

TAKTİKSEL İPUÇLARI

Bu duyurunun ardından Sony’nin genellikle izlediği adımlar şöyle oluyor:

- 1–2 hafta içinde resmi fragmanlar paylaşılır

- Duyurulan oyunların çıkış tarihleri açıklanır

- Ön sipariş ve demo planları duyurulur

Bu takvim, oyuncular için yılın ilk büyük içerik patlamasını işaret ediyor.

Sony’nin 27 Şubat 2026’daki State of Play etkinliği, PS5 oyuncuları için yılın ilk büyük buluşması niteliğinde. Yeni oyunlar, güncellemeler ve sürpriz duyurularla dolu olması beklenen bu etkinlik, konsol dünyasının nabzını tutan bir gündem yaratacak.