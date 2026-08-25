Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şirketin PlayStation 5 için fiziksel oyun üretimini Ocak 2028 itibarıyla tamamen sonlandırma planı, kullanıcı bildirimlerinin zamanlamasını daha da tartışmalı bir noktaya taşıdı. Oyuncuların tepkisini çeken bu geçiş süreci, markanın gelecekte tamamen dijital bir ekosisteme dönme hedefini güçlendiriyor.

DİJİTAL VE FİZİKSEL KOPYA ARASINDAKİ HUKUKİ FARK

Fiziksel diskler kullanıcı elinde kalıcı bir kopya sağlarken, PlayStation Network üzerinden yapılan alımlarda erişim tamamen platformun sunucularına ve hesabın aktifliğine bağlı kalıyor. Yapılan bildirim, bir oyunun dijital mağazadan kaldırılması veya çevrim içi hizmetlerin kapatılması durumunda arşivleme ve oyuna gelecekte erişim sağlama konularındaki soru işaretlerini artırdı.