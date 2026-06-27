Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak

Şirket; cihazlar için gerekli olan yedek parça teminini, rutin bakım ve onarım hizmetlerini kesintisiz olarak sürdüreceğini bildirdi. Öte yandan, akıllı robot evcil hayvanın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarındaki satış ve pazarlama operasyonlarının ise bu karardan etkilenmeden devam edeceği aktarıldı.