Teknoloji dünyasının lider markalarından Sony, Japonya pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan ikonik robot köpeği Aibo için yolun sonunun göründüğünü açıkladı.
Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak
Teknoloji devi Sony, Japonya'da büyük ilgi gören yapay zekâ destekli robot köpek Aibo'nun satışını stoklar tükendikten sonra durdurma kararı aldı. Şirket, mevcut Aibo kullanıcıları için teknik servis, bakım ve onarım desteği sağlamaya devam edecek.Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, iş faaliyetlerini optimize etme ve yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak, yapay zekâ destekli ürünün satışlarını mevcut stokların tükenmesiyle birlikte tamamen durduracak.
Sony Group Corp. tarafından yapılan açıklamada, satışların sonlandırılması sürecinde mevcut Aibo sahiplerinin mağduriyet yaşamayacağı taahhüt edildi.
Şirket; cihazlar için gerekli olan yedek parça teminini, rutin bakım ve onarım hizmetlerini kesintisiz olarak sürdüreceğini bildirdi. Öte yandan, akıllı robot evcil hayvanın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarındaki satış ve pazarlama operasyonlarının ise bu karardan etkilenmeden devam edeceği aktarıldı.
Bulut tabanlı sistemlere entegre şekilde çalışan güncel Aibo modeli, 2018 yılında teknoloji meraklılarının beğenisine sunulmuştu.
Bu cihaz, Sony'nin ilk olarak 1999 yılında piyasaya sürdüğü ve bir süre sonra üretim bandından kaldırdığı orijinal serinin, modern teknolojilerle yenilenmiş bir versiyonuydu.
Gerçek bir evcil hayvan deneyimine yakın etkileşim yetenekleriyle donatılan yapay zekâ destekli robot köpek, Sony'nin imza teknolojileri arasında gösteriliyordu.
Şirket resmi satış rakamlarını paylaşmasa da Aibo, evde canlı hayvan besleme imkanı bulamayan kişilerin yanı sıra, özellikle nüfusu hızla yaşlanan Japonya'daki yaşlı vatandaşlar arasında popüler bir dijital arkadaş haline gelmişti.