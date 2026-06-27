Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak

Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak

Teknoloji devi Sony, Japonya'da büyük ilgi gören yapay zekâ destekli robot köpek Aibo'nun satışını stoklar tükendikten sonra durdurma kararı aldı. Şirket, mevcut Aibo kullanıcıları için teknik servis, bakım ve onarım desteği sağlamaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 1

Teknoloji dünyasının lider markalarından Sony, Japonya pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan ikonik robot köpeği Aibo için yolun sonunun göründüğünü açıkladı.

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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 2

Şirket, iş faaliyetlerini optimize etme ve yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak, yapay zekâ destekli ürünün satışlarını mevcut stokların tükenmesiyle birlikte tamamen durduracak.

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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 3

Sony Group Corp. tarafından yapılan açıklamada, satışların sonlandırılması sürecinde mevcut Aibo sahiplerinin mağduriyet yaşamayacağı taahhüt edildi.

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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 4

Şirket; cihazlar için gerekli olan yedek parça teminini, rutin bakım ve onarım hizmetlerini kesintisiz olarak sürdüreceğini bildirdi. Öte yandan, akıllı robot evcil hayvanın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarındaki satış ve pazarlama operasyonlarının ise bu karardan etkilenmeden devam edeceği aktarıldı.

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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 5

Bulut tabanlı sistemlere entegre şekilde çalışan güncel Aibo modeli, 2018 yılında teknoloji meraklılarının beğenisine sunulmuştu.

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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 6

Bu cihaz, Sony'nin ilk olarak 1999 yılında piyasaya sürdüğü ve bir süre sonra üretim bandından kaldırdığı orijinal serinin, modern teknolojilerle yenilenmiş bir versiyonuydu.

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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 7

Gerçek bir evcil hayvan deneyimine yakın etkileşim yetenekleriyle donatılan yapay zekâ destekli robot köpek, Sony'nin imza teknolojileri arasında gösteriliyordu.

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Sony’den flaş karar: İkonik ürün artık satılmayacak - Resim: 8

Şirket resmi satış rakamlarını paylaşmasa da Aibo, evde canlı hayvan besleme imkanı bulamayan kişilerin yanı sıra, özellikle nüfusu hızla yaşlanan Japonya'daki yaşlı vatandaşlar arasında popüler bir dijital arkadaş haline gelmişti.

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