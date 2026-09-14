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İkilinin merakla beklenen "Physint" projesinde yaşanan kriz, Kojima Productions ile Sony’nin yollarını tamamen ayırmasına neden oldu. Projenin yeni adresi ise Microsoft'un oyun kanadı Xbox oldu.

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre ayrılığın temelinde Physint projesinde sürekli yaşanan gecikmeler, verilen taahhütlerin karşılanamaması ve artan maliyetler yatıyor. Death Stranding serisinin satış performansının da Sony tarafındaki beklentilerin altında kalması bu kararda etkili oldu. Kojima'nın 2015 yılında Konami ile yaşadığı ayrılık sürecinin de benzer sebeplerden kaynaklandığı hatırlatılırken, bu hamleyle birlikte yeni Kojima yapımlarının PlayStation platformuna gelme ihtimali ortadan kalktı.

PHYSINT ARTIK XBOX EKRANLARINDA YER ALACAK

Kojima’nın iptal edilen projesini devralan Xbox, oyunu kendi ekosistemine özel olarak geliştirecek. Ancak oyunun yükselen bütçe ihtiyacının, maliyetleri düşürme politikasıyla tanınan yeni Xbox CEO’su Asha Sharma tarafından nasıl yönetileceği merak konusu. Yaşanan bu kırılma, oyun dünyasındaki konsol rekabetinde dengeleri yeniden değiştirecek nitelikte.