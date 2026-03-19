Sony Music, generatif yapay zeka teknolojileriyle üretilen ve Beyoncé, Queen ve Harry Styles gibi dünyaca ünlü sanatçıları taklit eden içeriklere karşı harekete geçti. Şirket, bu tür içeriklerin telif ihlali oluşturduğunu ve sanatçılara ekonomik ile itibari zarar verdiğini açıkladı.

Sony Music Küresel Dijital İşler Başkanı Dennis Kooker, özellikle albüm dönemlerinde yayılan sahte içeriklerin sanatçıların görünürlüğünü azalttığını ve marka değerine zarar verdiğini belirtti. Yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tür içeriklerin hızla arttığına dikkat çekilirken, tespit edilen 135 bin parçanın yalnızca bir bölümünü oluşturduğu, mart ayından bu yana yaklaşık 60 bin yeni sahte içeriğin daha belirlendiği aktarıldı.

International Federation of the Phonographic Industry tarafından yayımlanan Küresel Müzik Raporu’na göre, kayıtlı müzik gelirleri geçen yıl yüzde 6,4 artarak 31,7 milyar dolara ulaştı. Raporda, yapay zeka ile üretilen içeriklerin açık şekilde etiketlenmesi gerektiği vurgulanırken, dijital platformların bu konuda daha fazla şeffaflık sağlaması gerektiği ifade edildi.