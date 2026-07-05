Sony duyurdu: Playstation'da yapay zeka dönemi

Öte yandan oyun sektöründe yapay zekâ kullanımı oyuncular arasında tartışılmaya devam ediyor. Özellikle üretken yapay zekânın yaratıcı süreçlerde daha fazla yer alması, bazı oyuncular ve geliştiriciler tarafından eleştirilmişti. Sony ise bu teknolojiyi geliştiricilerin yerini almak yerine onların üretkenliğini artıran bir yardımcı olarak konumlandırıyor.