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Sızıntılara göre teknoloji devi, geliştiricilere gönderdiği kapsamlı anketle fiziksel oyunların geleceğine dair geri bildirim topluyor.

Sektörün bilinen sızıntı kaynaklarından Moore's Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, ortak çalıştığı stüdyolara alışılmışın dışında büyük bir anket ulaştırdı. Ankette, geliştiricilere doğrudan "diskleri kaldıralım mı?" sorusu yöneltilmek yerine, fiziksel oyun satış modelinde bir aksaklık veya sorun görüp görmediklerine ilişkin sorular yer alıyor.

GELİŞTİRİCİLERE KRİTİK FİZİKSEL OYUN SORUSU

PlayStation'ın yaklaşık üç ay önce duyurduğu stratejiye göre şirket, Ocak 2028 itibarıyla yeni oyunların fiziksel disk üretimine son vermeyi planlıyordu. Ancak kararın hemen ardından oyuncu topluluklarından yükselen boykot çağrıları ve imza kampanyaları, konunun şirket içinde yeniden tartışmaya açılmış olabileceği ihtimalini doğurdu.

BÜYÜK YAYINCILAR DİJİTALE YAKIN, BAĞIMSIZLAR FİZİKSEL TARAFTARI

Söz konusu anketin nihai karara etkisinin ne olacağı belirsizliğini korurken, stüdyoların konuya yaklaşımı değişkenlik gösteriyor. Rockstar Games gibi büyük yayıncılar dijital dağıtım ağırlıklı bir modele daha sıcak bakıyor. Örneğin merakla beklenen GTA 6'nın kutulu sürümünde fiziksel disk yerine kutu içerisinden dijital indirme kodu çıkacağı biliniyor.

Buna karşın bağımsız ve orta ölçekli stüdyolar için fiziksel sürümler kritik bir gelir kapısı oluşturuyor. Koleksiyoncuların ve oyuncu kitlesinin fiziksel kopyalara gösterdiği ilgi, bağımsız geliştiriciler için önemli bir ek kaynak anlamına geliyor.

RESMİ BİR GERİ ADIM AÇIKLAMASI YETMEDİ

Sony'nin geliştirdiği bu anket çalışması, 2028 hedeflerinde bir esnetme yapılabileceğine dair en somut iddia olarak öne çıksa da şirketten henüz planların değiştiğine yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Anketten çıkacak sonuçların PlayStation'ın disk politikasına yön verip vermeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.