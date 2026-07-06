Sony, Avusturya’da bulunan ve yıllardır milyonlarca PlayStation diski üreten devasa fabrikasında disk üretimini sonlandırarak tesisi tamamen yeni nesil teknolojilere ayırma kararı aldı. Dijital geleceğe geçişi hızlandıran şirket, bu radikal dönüşüm için milyonlarca dolarlık yatırımı şimdiden gözden çıkardı.

CD VE BLUE-RAY FABRİKASI OPTİK MİKRO LENS MERKEZİ OLUYOR

Avusturya’nın ulusal yayın ağı ORF Salzburg tarafından paylaşılan rapora göre Sony, Salzburg’un Thalgau bölgesinde yer alan tescilli Digital Audio Disc Corporation (DADC) fabrikasında CD, DVD ve Blu-ray disk üretimini tamamen bitiriyor. Şirket, bu efsanevi üretim üssünü kamera sensörleri, AR/VR (Artırılmış/Sanal Gerçeklik) gözlükleri ve yüksek hızlı fiber optik ağ altyapılarında kullanılan optik mikro lensler üretecek modern bir teknoloji merkezine dönüştürüyor. Sony, bu kritik dönüşüm süreci için şimdiden 30 milyon euro bütçe ayırarak ilk yatırımı gerçekleştirdi.

PLAYSTATION İÇİN HEDEF: OCAK 2028'DE TAMAMEN DİJİTAL MODEL

Fabrika yönetiminin çalışanlara yaptığı resmi bildiriyle birlikte, oyun sektörünün geleceğine dair en radikal sızıntılardan biri de resmiyet kazandı. Paylaşılan stratejik yol haritasına göre PlayStation, Ocak 2028 itibarıyla tamamen dijital oyun modeline geçiş yapacak. Bu hamle, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek yeni nesil konsollarda (muhtemel bir PlayStation 6 veya yeni revizyonlar) fiziksel disk sürücüsü ve kutulu oyun seçeneğinin tamamen ortadan kalkacağını net bir şekilde gösteriyor.

GÜNLÜK 600 BİN DİSK ÜRETİMİNDEN ERİMEYE

Şu anki kapasitesiyle Thalgau’daki tesis, günde yaklaşık 600 bin adet disk basımı gerçekleştiriyor ve bu devasa hacmin yarısından fazlasını doğrudan PlayStation oyunları oluşturuyordu. Ancak dijital satışların fiziksel pazar payını tamamen yutması nedeniyle süreç durma noktasına geldi. Sony DADC CEO’su Dietmar Tanzer, disk üretim hacminin 2028 yılına kadar mevcut kapasitenin %10’una kadar gerilemesini beklediklerini, bu yüzden üretimi sürdürmenin ticari olarak rasyonel olmadığını ifade etti.

Sony, benzer bir küçülme hamlesini daha önce Amerika'da yapmış ve 1983’ten 2022’ye kadar milyarlarca disk üreten Indiana’daki devasa fabrikasını kapatmıştı. Şimdi ise Avrupa’daki ana disk üssünün fişini çekerek fiziksel medyaya veda ediyor.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMAYACAK, YENİDEN EĞİTİLECEK

Fabrikadaki bu radikal otomasyon ve kulvar değişimi akıllara istihdam krizini getirse de Sony, sosyal sorumluluk açısından örnek bir hamleye imza attı. CEO Tanzer, fabrikada görev yapan 300 kalifiye çalışanın işine son verilmeyeceğini müjdeledi. Mevcut personel, önümüzdeki yıldan itibaren tesiste başlayacak olan ileri teknoloji optik mikro lens üretimi için özel enstitülerde ve kurum içi programlarda yeniden eğitilerek yeni üretim hatlarında istihdam edilmeye devam edecek.

PlayStation Store üzerindeki dijital indirme ve abonelik oranlarının kutulu satışları tamamen gölgede bırakmasıyla tetiklenen bu karar, oyun dünyasında koleksiyonculuk tabanlı fiziksel disk döneminin son kalesinin de düştüğünü tescillemiş oldu.