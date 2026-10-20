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Kaynak: Haber Merkezi

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Soner Olgun, pankreas kanseri nedeniyle 16 Ekim'de 67 yaşında aramızdan ayrıldı.

Vefatın ardından canlı yayına taşınan açıklamalarında sanatçının eski eşi tv100'ün haberine göre, Özlem Koldaş, tedavi sürecinde çok ciddi tıbbi ihmaller yaşandığını iddia etti.

"3 AY İÇİNDE KAN DEĞERLERİ ALTÜST OLDU"

Olgun'un kan tahlillerindeki ani yükselişe dikkat çeken Özlem Koldaş, tahlil sonuçlarını işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Üç ay önce yapılan tahlillerde açlık kan şekeri ve ortalama kan şekeri değerleri tamamen normal seviyedeydi. Ancak üç ay sonra yapılan ölçümde açlık kan şekeri 580'e, HbA1c değeri ise 16,1'e fırladı. Bu kadar büyük ve tehlikeli bir değişimin nedeni hiç araştırılmadı."

"TESTLERİN YAPILMAMASI ÇOK BÜYÜK İHMAL"

Sadece insülin tedavisi verilerek olayın üzerinin kapatıldığını ve kök nedenin araştırılmadığını iddia eden Koldaş, adli inceleme çağrısında bulundu:

"Ben bu sürecin detaylıca araştırılmasını istiyorum. Bu gerekli testlerin yapılmaması çok büyük bir ihmaldir."