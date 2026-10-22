Kaynak: Haber Merkezi

Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun, 18 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun ile eski eşi Özlem Koldaş da katıldı.

Cenazenin ardından ise taziye nedeniyle aile içinde anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Özlem Koldaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük kızı Ayşecan Olgun'un kendilerinden habersiz ayrı bir taziye düzenlediğini iddia etti.

“BÜYÜK KIZINA DA SÖYLEDİM, ‘GEREK YOK’ DEDİ”

Koldaş, yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle anlattı:

“Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim.”

Koldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana ‘Gerek yok’ dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif… Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş. Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için.”

“ÖMRÜM BOYUNCA AFFEDEBİLECEĞİMİ SANMIYORUM”

Koldaş, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz. Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkının kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün, herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek.”